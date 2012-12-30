اسماعیل عطاپور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این طرح افزود: طرح شبنم بر 20 گروه کالا اجرا می شود که اصناف عمده و خرده فروشان، واردکنندگان، فر وشگاههای زنجیره ای، تعاونی ها و بنکداران موظف به دریافت بارکد شبنم و نصب آنها بر روی کالاهای خود هستند.

وی با اشاره به اینکه طرح نصب بارکد شبنم شامل کالاهایی همچون لوازم خانگی، صوتی و تصویری، تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی می شود، گفت: اصناف در مدت زمان تعیین شده ضروریست به اتحادیه ها مراجعه کنند که پس از تکمیل فرم مدارک آنها پس از بررسی و سپری شدن مراحل اداری بارکد شبنم خود را از تهران دریافت و بر روی کالاهای خود نصب می کنند.

عطاپور اظهار کرد: مشمولان این طرح موظفند با مراجعه به وب سایت طرح شبنم به آدرس www.shabnam.com و یا اتحادیه صنفی مربوطه نسبت به تکمیل فرم "ب "(خود اظهاری واحد صنفی) و اخذ تائیدیه از اتحادیه اقدام کرده و وارد کنندگان قانونی کالا که در انبارهای خود کالاهای مشمول طرح شبنم را در اختیار دارند نیز موظفند نسبت به تکمیل فرم "الف "( خود اظهاری وارد کنندگان قانونی کالا و نمایندگان شرکتهای خارجی ) و اخذ تائیدیه از ادارات صنعت معدن و تجارت شهرستانها و مرکز استان به وب سایت طرح شبنم مراجعه کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در ادامه اضافه کرد: واردکنندگان، تعاونی ها و بنکداران و صاحبان فروشگاههای زنجیره ای برای دریافت بارکد باید به سازمان صنعت و معدن و تجارت مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه کالاهای قاچاق در تمام ادوار، مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته و بالطبع بخشی از آن هم منجر به متضرر شدن واحدهای تولیدی شده است، افزود: باید به طور همه جانبه از طرح شبنم حمایت شود تا مشکل قاچاق کالا حل شود.

عطاپور یادآور شد: شرکت های پخش، شرکت های تعاونی و فروشگاههای زنجیره ای و مجازی نیز می توانند نسبت به تکمیل فرم خود اظهاری ( ج ) و اخذ تائیدیه از ادارات صنعت معدن و تجارت شهرستانها و مرکز استان در اسرع وقت به وب سایت طرح شبنم مراجعه کنند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین تاکید کرد: کالاهای وارداتی در حال حاضر در گمرک ها کنترل شده و کالاهایی که فاقد بارکد هستند توقیف می شوند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تامین بارکد شبنم در مرحله سوم هم ادامه پیدا کند، تصریح کرد: با اتمام تامین بارکد تمامی کالاها مورد نظارت دقیق قرار خواهند گرفت و کالاهای فاقد بارکد شبنم ضبط می شود.



عطاپور یادآور شد: این مهلت تمدید تامین بارکد و خود اظهاری فرصتی است برای اصنافی که همچنان کالاهایی در انبار و یا بدون لیبل شبنم دارند تا در این مدت اقدام به تامین و نصب بارکد کنند.

وی تاکید کرد: کالاهای مشمول طرح شبنم در مرحله دوم پس از بهمن 91 اگر فاقد کد رهگیری باشند به عنوان کالای قاچاق توسط بازرسان ضبط و موضوع به تعزیرات حکومتی ارجاع می شود.



