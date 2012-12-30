سرقت طلا و جواهرات زنان در پوشش کمک به نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، سوم اسفند سال گذشته پیرزنی با مراجعه به کلانتری 177 خاور شهر به مأموران اعلام کرد که از سوی سرنشینان یک دستگاه خودروسواری و به بهانه پرسیدن نشانی افراد نیازمند مورد سرقت قرار گرفته و سرنشینان خودرو با جلب اعتماد وی گردنبند طلایش را به بهانه دیدن گرفته و به شیوه ای خاص اقدام به سرقت گردنبند وی کرده اند .

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه دوم مجتمع قضایی شهرری ، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با ارجاع پرونده به پایگاه نهم و آغاز تحقیقات ، کارآگاهان موفق به شناسایی دهها مالباخته ای شدند که بدین شیوه و شگرد و از سوی سرنشینان انواع خودروهای پراید و پژو مورد سرقت طلا و جواهرات قرار گرفته بودند . همگی مالباختگان در اظهارات مشابه عنوان می کردند که سارقان به بهانه بازپس دادن طلای آنها و با قرار دادن طلا و جواهرات در داخل کیسه های پلاستیکی اقدام به سرقت کرده اند و در لحظه سرقت هیچکدام از مالباختگان متوجه سرقت نشده اند .

بررسی اظهارات مالباختگان نشان داد که سارقین به بهانه کمک به نیازمندان و بین ساعت های 11 الی 14 در قالب تیم های دو یا سه نفره و با خودروهای پژو و پراید ، در محله های خلوت جنوب شهر به زنان سالخورده نزدیک شده و با طرح این موضوع که به دنبال افراد نیازمند منطقه هستند تا مقادیری لباس را به آنها تحویل دهند ، اقدام به جلب اعتماد این افراد می کنند .

در ادامه و پس از جلب اعتماد ، یکی از سرنشینان خودرو به بهانه اینکه با دیدن طلاجات پیرزن قصد دارد طلای مشابهی برای نامزدش خریداری کند ، از مالباخته می خواهد تا طلاجات را به وی داده تا بتواند مشخصات آنرا به خاطر بسپارد . در این زمان سارقان پس از گرفتن طلاجات و رؤیت ، آنها را داخل کیسه پلاستیکی حاوی البسه انداخته و با تحویل دادن کیسه پلاستیکی به صورت کاملا طبیعی از محل دور می شدند . مالباختگان نیز بدون وارسی دقیق ، کیسه پلاستیکی را به خانه برده و آن زمان متوجه می شدند که پلاستیک سوراخ بوده و سارقین از این طریق اقدام به سرقت طلاجات آنها کرده اند .

در ادامه رسیدگی به این پرونده و با توجه به تعدد سرقت های انجام شده به شیوه وشگرد فوق در مناطق جنوب تهران و همچنین برخی شهرستان های اطراف تهران ، هماهنگی های لازم با دیگر مراکز انتظامی انجام و کارآگاهان پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ متوجه شدند که دو نفر از سارقانی که قصد داشتند تا بدین شیوه وشگرد اقدام به سرقت طلا و جواهرات از زنان سالمند کنند ، چهارم مهر امسال در شهرستان گرمسار دستگیر شده اند .

با انجام هماهنگی های لازم ، دو متهم دستگیر شده به اسامی "میلاد" و "اکبر" در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند که در ادامه تحقیقات علاوه بر معرفی همدستان خود به دهها فقره سرقت مشابه در گرمسار و شهرری اعتراف کردند .

با شناسایی هویت دیگر اعضای گروه سارقان ، تحقیقات نامحسوس پلیسی بای شناسایی مخفیگاه و محل های تردد آنها آغاز شد و با شناسایی مخفیگاه همگی متهمان ، طی اقدامی ضربتی و غافلگیرانه و در چندین عملیات همزمان ، 5 عضو دیگر این گروه به اسامی "مجید . م" ، "ابوالفضل . ص" ، "داوود . ف" ، "مسعود . ش" و "مسلم . ص" دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه متهمان البسه بسته بندی شده به همراه مقادیری از طلا و جواهرات متعلق به تعدادی از مالباختگان کشف و در این رابطه تعداد دو دستگاه خودرو پراید و پژو پارس که بر اساس اعترافات متهمان از آنها در ارتکای سرقت های می کردند نیز توقیف شد .

سرهنگ کارآگاه مرتضی رستمی ، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت : با توجه به شناسایی دهها مالباخته و اعترافات متهمان در خصوص تعدد و گستردگی سرقت های انجام شده در شهر تهران و همچنین دیگر شهرها و استان های کشور ، قرار قانونی از سوی مقام قضائی صادر و متهمان برای شناسایی دیگر جرایم ارتکابی و سایر مالباختگان در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند . تمام مالباختگانی که در طول یک سال گذشته و بدین شیوه و شگرد مورد سرقت طلا و جواهرات قرار گرفته اند دعوت می شود تا برای شناسایی متهمان و پیگیری شکایات خود به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در شهرری ـ خیابان آستانه مراجعه کنند .

