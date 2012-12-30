توافق قریب الوقوع بغداد و اربیل/پشت پرده تظاهرات و پرداخت های 100 دلاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ادامه تظاهرات ضد دولتی در الرمادی، پشت پرده اعتراضات استان های سنی نشین و توافق قریب الوقوع بغداد و اربیل برای حل اختلافات موجود تیتر یک رسانه های عراق را تشکیل می دهند.

العراقیه در ورای تظاهرات الانبار

خبرگزاری النخیل گزارش داد: یک منبع نزدیک به دفتر نوری المالکی نخست وزیر عراق فاش کرد: اطلاعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه برخی نمایندگان فهرست العراقیه در ورای تظاهرات و اعتراضات شهرهای الانبار، صلاح الدین، سامراء، الرمادی و فلوجه قرار دارند.

این منبع افزود: سرویس های امنیتی عراق با رصد کردن تحرکات برخی اعضای العراقیه به این نتیجه دست یافتند که این افراد برای برانگیختن اختلافات طائفه ای و تحریک عشایر شهرهای مذکور علیه دولت عراق تلاش می کنند.

"احمد العلوانی"، "شعلان الکریم"، "سلمان الجمیلی"، "ناهده الداینی" نمایندگان پارلمان و "رافع العیساوی وزیر دارایی عراق در ورای تظاهرات های اخیر قرار دارند.

پرداخت 100 دلار برای شرکت در تظاهرات

در همین حال یک منبع امنیتی اعلام کرد که برخی گروه های عراقی که از سوی کشورهای عربی حمایت می شوند با پرداخت 100 دلار به مردم در استان های الانبار و صلاح الدین آنها را به شرکت در تظاهرات های ضد دولتی تشویق می کنند.

این منبع خاطرنشان کرد: سلفی ها اهالی استان های الانبار و صلاح الدین را علیه دولت تحریک و به آنها اعلام می کنند در برابر حقی که شیعیان از آنها سلب کرده اند سکوت نکنند.

هشتمین روز تظاهرات در الرمادی

سومریه نیوز گزارش داد: هزاران شهروند عراقی برای هشتمین روز متوالی در شهر الرمادی مرکز استان الانبار تظاهرات برپا کردند.

در این تظاهرات از سیاست های نوری المالکی انتقاد و ادعا شد که وی در راستای به حاشیه راندن اهل تسنن عراق تلاش می کند. معترضین آزادی زندانیان و به زعم خود، پایان بخشیدن به تبعیض علیه شهروندان سنی عراق را خواستار شدند.

هشدار به طائفه گرایی و عدم اعتماد به دولت

خبرگزاری اصوات العراق گزارش داد: اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق در بیانیه ای اظهار داشت: تظاهرات های اخیر در برخی شهرهای عراق بیانگر این است که ملت اعتماد خود را به دولت برای تحقق خواسته هایشان از دست داده است.

وی در ادامه بیانیه بر اهمیت گفتگوی ملی مسئولانه برای حل مشکلات و اختلافات سیاسی تاکید کرد و نسبت به تشدید طائفه گرایی در عراق هشدار داد.

دیدار مالکی با مفتی اهل تسنن

نهرین نت گزارش داد: نوری المالکی نخست وزیر عراق با هیئتی از شخصیت های مذهبی از جمله "مهدی الصمیدعی" مفتی اهل تسنن عراق در دفتر خود دیدار کرد.

تلاش های سیاسی و مذهبی اهل تسنن برای برانگیختن اختلافات طائفه ای در عراق از طریق برپایی تظاهرات در استان الانبار محور این گفتگو بود.

نخست وزیر عراق اظهار داشت: برخی خواسته های معترضین مشروع است و من شخصا برای تحقق آنها تلاش خواهم کرد. وی همچنین تشکیل کمیته ای برای اجرای خواسته های معترضین را خواستار شد.

توافق قریب الوقوع بغداد و اربیل

روزنامه الصباح نوشت: منابع سیاسی عراق از دستیابی مقامات بغداد و اربیل به یک توافقنامه برای حل اختلافات خود خبر دادند. این توافقنامه قرار است دوم ژانویه در اربیل امضا شود.

این توافق 14 بندی به اختلاف بغداد و اربیل درباره اداره مناطق مورد مناقشه طرفین پایان می دهد. درباره حضور نیروهای پیشمرگ، ارتش و اهالی این مناطق در تامین امنیت آن هماهنگی و توافقات لازم صورت گرفته است.

قرار بود به همین مناسبت هیئتی از وزارت دفاع و وزارت پیشمرگ در اربیل نشست برگزار کنند که به روز چهارشنبه موکول شد.

ابتکار عمل طالبانی برای حل بحران

خبرگزاری براثا گزارش داد: "محمد الهنداوی" نماینده فراکسیون پارلمانی الفضیله عراق در یک گفتگوی خبری اظهار داشت: بیماری جلال طالبانی بر ابتکار عمل و تلاش های وی برای حل بحران عراق تاثیر منفی نخواهد گذاشت.

وی افزود: معاون رئیس جمهور عراق می تواند ابتکار عمل جلال طالبانی برای حل تنش های بغداد و اربیل را اجرایی کند به ویژه اینکه مقامات بغداد و اربیل تحت تاثیر تلاش های رئیس جمهور برای حل بحران سیاسی موجود در کشور قرار گرفته اند.

جلال طالبانی ابتکار عملی را برای حل بحران سیاسی عراق ارائه کرده بود که بیماری وی و سفر به آلمان برای درمان اجرای آن را ناتمام گذاشت.