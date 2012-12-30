نبود الزام قانونی برای رعایت کیفیت در احداث ساختمان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی موذن در نشستی خبری با اشاره به نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور، گفت: با توجه به نیاز انباشته و افزایش نرخ ازدواج در سال 92 فقط با مسکن مهر نمی توان این نیاز را پوشش داد.

وی با بیان اینکه در سراسر کشور 70هزار هکتار و در استان تهران 14 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است، اظهار داشت: این میزان بافت فرسوده با قرار گرفتن در کنار زلزله معنی خاصی پیدا می کند.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران افزود: تمام مسئولان کشور نیز می دانند که وقوع زلزله برای تهران قابل تصور است و چیزی نیست که به راحتی از کنار آن عبور کرد.

موذن با بیان اینکه برای احداث ساختمان مقاوم باید به سه مورد توجه داشته باشیم، گفت: مصالح ساختمانی استاندارد و مقررات ملی ساختمان جز دو موضوع اصلی برای ساخت مسکن مقاوم هستند اما سوال اینجاست که با توجه به بودن ابلاغیه برای این دو عنصر چرا به درستی جدی گرفته نمی شوند.

وی با بیان اینکه این دو موضوع به دلیل نبود الزامات قانونی جدی گرفته نمی شود، اظهار داشت: آیا تاکنون دیده اید که برای استفاده نکردن یک واحد مسکونی در حال ساخت از مصالح ساختمانی استاندارد تعطیل و یاتخریب شود.

موذن تصریح کرد: اگر سازنده، مهندس، معمار و استاد کاران اخلاق حرفه ای را رعایت کنند و از آنها خواسته شود آیا ممکن است که به مشکل بخوریم.

رئیس سازمان نظام کاردانی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه برخی مهندسان ساختمان تصور می کنند چون از دانشگاه آمده اند پس اخلاق حرفه ای نیز دارند، افزود: براساس قانون نظام مهندسی نیروهای انسانی که باید درصنعت ساختمان دارای صلاحیت باشند در دو سازمان نظام مهندسی و سازمان نظام کاردانی ساختمان گنجانده شده اند.