مهرجویی و پوراحمد متقاضی حضور در تماشاخانه ایرانشهر شدند

امیرحسین حریری درباره وضعیت جدول اجرایی تماشاخانه ایرانشهر در ماه‌های باقیمانده سال و سال 92 به خبرنگار مهر گفت: وضعیت جدول اجرایی تماشاخانه در ماه‌های باقیمانده سال جاری که مشخص است و برنامه‌ها طبق روال انجام خواهند شد. برای سال 92 نیز از هم اکنون حدود 180 درخواست از هنرمندان نامی کشور داریم که در حال بررسی است.



معاون هنری تماشاخانه ایرانشهر یادآور شد: ما کارگردان‌هایی را برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر انتخاب می‌کنیم که آثارشان در عین دارا بودن کیفیت هنری، به اقتصاد تئاتر هم کمک کند. در سال آینده به لحاظ اقتصادی و کیفی در آثار ورود خواهیم داشت و برنامه ریزی به گونه‌ای است که مدیریت تماشاخانه و هنرمندان در یک سوی میز قرار گیرند.

وی درباره درخواست اجرای چهره‌های شناخته شده کارگردانی تئاتر که سال گذشته نیز در تماشاخانه ایرانشهر اجرا داشتند افزود: کارگردان‌هایی نظیر داریوش مهرجویی و کیومرث پوراحمد نیز درخواست اجرا در سال 92 را دارند. ما نشست‌هایی با کارگردان‌های متقاضی داشتیم اما هنوز زمان و مکان اجرا در سال 92 برای گروه‌های نمایشی به صورت قطعی مشخص نشده است.



حریری با اشاره به قطعی شدن اجرای نمایش جدید علی رفیعی در تماشاخانه ایرانشهر گفت: تا پایان دی‌ماه سال جاری برنامه اجراهای سال آینده سالن شماره یک و سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صورت قطعی مشخص می‌شود.