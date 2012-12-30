روشنگری های مقام معظم رهبری عنصر تشکیل دهنده حماسه 9 دی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری در نشست بصیرتی در مسجد جامع کاشمر با بیان اینکه مهم ‌ترین هدف فتنه 88، سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار کرد: فتنه دارای لایحه‌های مختلف و اهداف گوناگونی بود، اما حضور گسترده مردم، ایمان و اعتقادات دینی آنها و همچنین رهبری و روشنگری‌های مقام معظم رهبری، حماسه 9 دی را شکل داد و توطئه دشمن را خنثی کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: صبر مقام معظم رهبری و نیز استراتژی ایشان مبنی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی نقش مهمی در خنثی شدن فتنه 88 داشت و در نهایت این عاشورای امام حسین(ع) بود که مانند سال 57 در جریان انقلاب اسلامی کارساز شد.

غفاری با بیان اینکه دشمنان ما 20 سال برای راه‌اندازی چنین فتنه‌ای برنامه‌ ریزی کرده بودند، افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده،700 اتاق فکر در آمریکا در موضوع ایران فعالیت می ‌کنند که از فعالیت 47 اتاق، اسنادی موجود است.

وی گفت: در این اتاق فکرها، سالانه 35 هزار مقاله و 300 کتاب در مورد جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌شود و همچنین این اتاق فکرها هر سال 4هزار و 200 گزارش در مورد مسائل مختلف ایران تهیه کرده و به مسئولان آمریکایی ارائه می‌ کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: خواص کشور در جریان این فتنه، به سه دسته تقسیم شدند،‌ خواصی که سقوط کردند، خواصی که سکوت کردند و خواصی که عمارگونه به صحنه آمدند و مسایل را تبیین کردند که متأسفانه تعداد این دسته کم بود.

غفاری بیان کرد: همان گونه که رهبر انقلاب نیز فرمودند در جریان این فتنه، بسیجیان، تنها گروهی بودند که راهشان را گم نکردند.