نمایشگاه فرهنگی "امیر دلها" در شهرستان دنا گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دنا در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه مجموعه ای از آثار هنری شامل عکس، کتاب، محصولات فرهنگی و پوسترهایی در رابطه با روز بصیرت و ولایت است.

جمشید آریایی منفرد افزود: این نمایشگاه با هدف تبیین حماسه باشکوه 9دی و بصیرت افزایی جوانان این شهرستان برپا شده است.

وی همچنن با بیان اینکه اصحاب فرهنگ و هنر افرادی نخبه هستند که وظیفه رساندن پیام انقلاب را به عهده دارند، بیان داشت: با حمایت همه جانبه از اهل فرهنگ و هنر می توان در مقابل هجمه های دشمنان و توطئه گران موفق عمل کرد.

آریایی منفرد با بیان اینکه هنرمندان شهرستان دنا هنرمندانی متعهد و ولایت مدارند، اظهار داشت: در آثار، نوشته ها و سروده های هنرمندان استان تجلی ولایت مداری و بصیرت موج می زند.

وی با بیان اینکه هنرمندان دنا رهروانی صادق برای ولایت و رهبری هستند، عنوان کرد: دوستی اهل بیت عصمت و طهارت را می توان با توجه به دوران غرور آفرین دفاع مقدس اثبات کرد.