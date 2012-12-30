وحدت عامل الگو شدن گنبدکاووس/ تاکید بر تکمیل پروژه های افتتاحی دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گنبدکاووس ظهر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان گفت: یکدلی، یکپارچگی و همدلی مردم شهرستان موجب الگو شدن آن در کشور شده است.

وی اظهار داشت: انسان در دو مسیر بینهایت قرار گرفته است و اگر به دستوارات الهی عمل کند در جایی قرار می گیرد که شایسته جانشینی خداوند است.

آخوند نوریزاد امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس نیز با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی گفت: شخصیت و منزلت امام حسین (ع) بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست و بر مسلمانان واجب است که محبت به اهل بیت را از ارکان ایمان خود قرار دهند.

وی ادامه داد: تاریخ عاشورا درسی عبرتی برای مسلمانان است و شهادت برای هر مسلمان افتخاری است و انقلاب اسلامی نیز نشاء گرفته از حماسه عاشوراست.

وی تاکید کرد: مسئولان شهرستان با وحدت و مودت برای توسعه و آبادانی شهر گام برداند.

نورالله نوراللهی فرماندار جدید گنبدکاووس نیز گفت: انشاء الله در شهرستان با همدلی و هم آوایی برای توسعه شهرستان گام برداریم.

وی اظهار داشت: انتخاب صحیح به اضافه کار و تلاش معنا می یابد و نتیجه کار را به خدا واگذار کردن از ارکان توکل است.

فرماندار گنبدکاووس با اشاره به درپیش بودن دهه فجر گفت: تمام پروژه های افتتاحی این دهه باید100 درصد کامل باشند و پیمانکاران پروژه های کلنگ زنی مشخص و پروانه ساخت نیز صادر شده باشد.

گنبدکاووس در شرق گلستان واقع شده است.