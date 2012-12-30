آغاز به کار صدور برچسب شبنم برای کالاهای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اعلایی در مراسم امضای تفاهم نامه میان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت خدمات انفورماتیک راهبر گفت: اجرای طرح شبکه نظارت و بازرسی مردمی(شبنم) از امروز به طور رسمی برای کالاهای تولید داخل عملیاتی خواهد شد تا بتوان، با جعل کالا مبارزه کرد.

مدیرعامل شرکت انفورماتیک راهبر افزود: بر این اساس، تاکنون 300 میلیون قلم کالا برچسب شبنم دریافت کرده‌اند؛ ضمن اینکه در این طرح تولیدکنندگان مشتاق، برچسب دریافت کرده و کالاهایی که سلامت خانواده را به خطر می‌اندازد نیز در اولویت قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در اختیار داشتن برآوردی از آمار توزیع کالا به تفکیک جغرافیایی و کالایی از جمله مزیت‌های اجرای این طرح برای تولیدات داخلی است که بر این اساس امیدواریم این طرح بتواند این هدف را محقق کند.

به گفته اعلایی، حدود 300 میلیون کالای وارداتی کد شبنم گرفته‌اند که بر این اساس، 2320 میلیون در لحظه واردات و 70 میلون قلم کالا در طرح ساماندهی بازار انجام شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 120 هزار قلم کالا مشمول طرح شبنم هستند و بیش از 5 هزار واردکننده عضو این سامانه شده‌اند، ضمن اینکه استفاده از این طرح سبب شده است که آمار قاچاق کاهش یابد، به این معنا که حتی اگر قاچاق موبایل ساماندهی شود، کل واردکنندگان رسمی سالانه می‌توانند در مجموع، 1000 میلیارد تومان درآمد خود را افزایش دهند.