مردم استان مرکزی نقش به سزایی در بازسازی عتبات عالیات دارند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر یکشنبه با بیان این مطلب در نشست مسئولان ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی افزود: مردم استان مرکزی در آذرماه امسال سه میلیارد و نود میلیون ریال وجه نقد به بازسازی عتبات عالیات کمک کرده اند.

وی ادامه داد: بانوان خیر استان مرکزی نیز کمک های خود به ستاد بازسازی عتبات عالیات را در قالب اهدای 700 گرم طلا در این مدت ارائه کرده اند.

پروژه جدید عمرانی در حوزه بازسازی عتبات عالیات به استان مرکزی واگذار شد

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در ادامه با اشاره به عملکرد موفق ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در اجرای پروژه های عمرانی بازسازی عتبات عالیات در عراق گفت: با توجه به عملکرد مطلوب ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی اجرای پروژه عمرانی یکی از ورودی های حرم ابا عبدالله الحسین(ع) به این ستاد پیشنهاد شده است.

بازوند یادآور شد: در صورت تصویب نهایی عملیات اجرایی این پروژه از سال آینده با همکاری مجموعه عوامل فنی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در عراق اغاز می شود.

خمین میزبان نشست مسئولین کشوری ستاد بازسازی عتبات عالیات

وی یادآور شد: نشست مسئولین کشوری ستاد بازسازی عتبات عالیات سال آینده در استان مرکزی برگزار می شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی افزود: این نشست در فروردین ماه سال آینده با حضور مسئولین ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور در بیت قدیمی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خمین برگزار خواهد شد.

بازوند همچنین در ادامه با تاکید بر ترویج فرهنگ حسینی در جامعه تاکید کرد: مشارکت ایرانیان در اجرای پروژه های بازسازی عتبات عالیات نقش بسزایی در ترویج فرهنگ عاشورایی و حسینی در جامعه دارد.

وی در ادامه از ساخت یادمان ضریح مطهر اما حسین (ع) در استان مرکزی خبر داد و گفت: یادمان شهری ضریح مطهر امام حسین (ع) بعد از ساخت در شهرهای اراک و ساوه نصب می شود.