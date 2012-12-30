4 هزار هیئت مذهبی کشور در مشهد ساماندهی می شوند

حجت الاسلام حسین نمازی فرد در خصوص برنامه های ستاد ساماندهی در دهه اول آخر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 4هزار هیئت مذهبی خارج استان با هماهنگی شورای هیئات مذهبی کشور و ادارات کل تبلیغات اسلامی سایر استان ها در برگزاری عزاداری ها مدیریت می شوند.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: برای بازگشت هیئات مذهبی به شهرهای خویش هماهنگی های لازم با اداره کل حمل و نقل استان انجام شده است.

حجت الاسلام نمازی فرد تصریح کرد: برنامه ریزی ویژه ای با مسئولین هیئت های مذهبی استان های آذربایجان شرقی وغربی، زنجان و چند استان دیگر که مراسم خاصی را برگزار می کنند انجام شده است.

وی افزود: نمایندگانی از شورای هیئات مذهبی همراه با نمایندگان دستگاههای مرتبط تا حدود 40 کیلومتری مشهد اعزام شده اند تا توجیه کاروانهای پیاده و اهداء لباس و بسته فرهنگی را برای زائران پیاده داشته باشند.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: برای 300 ایستگاه صلواتی در دهه آخر صفر با همکاری شهرداری مشهد جانمایی صورت گرفته است.

حجت الاسلام نمازی فرد با اشاره به اینکه در جهت اعزام مبلغ هماهنگی از طریق ادارات تبلیغات اسلامی در شهرستانها انجام شده است گفت: به تمام دهیاران و بخشداران جهت انجام هماهنگی در جذب مبلغ از سوی اداره کل امور روستایی استان اطلاع رسانی شده است.

وی بیان کرد: مبلغین بومی ساماندهی شدند تا از هزینه های اعزام مبلغان به مناطق جلوگیری شود.

مسئول تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: گروههای تبلیغی جهادی ساماندهی شده و برای اعزام آنان به مناطق شناسایی شده برنامه ریزی انجام شده است.

حجت الاسلام نمازی فرد تاکید کرد: برای برگزاری هرچه منظم تر عزاداری ها در دهه آخر صفر اعضای کمیته بازرسان و انتظامات شورای هیئات مذهبی در کارگاهی آموزشی شرکت کردند.