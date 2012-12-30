حضور حماسی مردم در نهم دی ماه همه توطئه های دشمنان را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی، ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استانداری افزود: مردم ایران در حماسه 9 دی نقش تعیین کننده ای داشتند.

وی با بیان اینکه نقش رهبر معظم انقلاب در رفع فتنه شوم سال 88 بی بدیل و تعیین کننده بود ادامه داد: دشمنان در فتنه 88 حساب شده عمل کرده و با برنامه ریزی دقیق وارد میدان شده بودند که تحقق اهداف این دسیسه نیز با تدبیر رهبر معظم انقلاب و حضور حماسی مردم درصحنه، ناکام ماند.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به نقش مهم و اساسی مردم در خنثی کردن توطئه های دشمنان گفت: دشمن در جریان فتنه سال 88 برنامه ریزی و حساب شده پیش می رفت اما با حضور حماسی مردم ایران همانند همیشه برنامه های آنان نقش بر آب شد.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه حماسه 9 دی واقعه بسیار مهمی در تاریخ انقلاب اسلامی است افزود: در پیروزی ملت در این روز نقش بی بدیل رهبری بسیار دارای اهمیت بوده است.



حجت الاسلام خاتمی با اشاره به نقش مقام معظم رهبری در این زمینه افزود: تصمیم برای امور با حداقل آسیب ها توسط مقام معظم رهبری در این برهه بسیار مناسب و مطلوب بود.



نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با اشاره به صلابت و مدیریت رهبری در این جریان گفت: مقام معظم رهبری برای اداره امور در این موارد دارای توان خدا دادی بالایی است.



حجت اسلام خاتمی با اشاره به ارتقاء استان زنجان به استان درجه دومی در سطح کشور و همچنین به ظرفیت های موجود استان افزود: مسئولان باید زمینه ارتقای استان زنجان به درجه یک را فراهم کنند.

وی با بیان اینکه به نقش مهم رهبری در جریان دفع این فتنه کمتر پرداخته شده است، ادامه داد: با قدرت ولایت فقیه در جایگاه حقوقی و صلابت و نیز مدیریت و توان بالای خدادادی رهبر معظم انقلاب در جایگاه حقیقی، کشور این بحران را با کمترین هزینه و آسیب ها پشت سرگذاشت.