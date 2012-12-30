نشست تخصصی"جایگاه آموزش آکادمیک طراحی و نقاشی در هنر امروز "برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرس این نشست اظهار داشت: به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان این موضوع که تجربیات آکادمیک و کلاسیک چگونه برروی هنر امروز اثر گذاشته است با حضور علاقمندان و دانشجویان رشته نقاشی برگزار می شود.

علی اکبر جهانگرد تصریح کرد: در دوران معاصر ریشه های کلاسیک و آکادمیک در هنر محسوس است اما متاسفانه این موضوع مورد غفلت واقع شده است که در این نشست در مورد اهمیت پشتوانه های آکادمیک و کلاسیک در هنر بویژه هنر نقاشی صحبت می شود .

علی اکبر جهانگرد سال 55 در شهرستان قصر شیرین متولد شده است. وی فوق لیسانس رشته نقاشی و دانشجویی دوره دکترا تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر است. جهانگرد در حال حاضر مدرس دانشگاه در رشته نقاشی، طراحی، طراحی هنر است.

این نشست به همت حوزه هنری فارس و همکاری جهاد دانشگاهی فارس ساعت 16:30 برگزار می شود.