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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۶

در شیراز/

نشست تخصصی"جایگاه آموزش آکادمیک طراحی و نقاشی در هنر امروز "برگزار می شود

نشست تخصصی"جایگاه آموزش آکادمیک طراحی و نقاشی در هنر امروز "برگزار می شود

شیراز- خبرگزاری مهر: نشست تخصصی جایگاه آموزش آکادمیک طراحی و نقاشی در هنر امروز با تدریس علی اکبر جهانگرد سه شنبه 12 دی ماه در مجموعه هنری حوزه هنری فارس برگزارمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرس این نشست اظهار داشت:  به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان این موضوع که تجربیات آکادمیک و کلاسیک چگونه برروی هنر امروز اثر گذاشته است با حضور علاقمندان و دانشجویان رشته نقاشی برگزار می شود.

علی اکبر جهانگرد تصریح کرد: در دوران معاصر ریشه های کلاسیک و آکادمیک در هنر محسوس است اما متاسفانه این موضوع مورد غفلت واقع شده است که در این نشست در مورد اهمیت پشتوانه های آکادمیک و کلاسیک در هنر بویژه هنر نقاشی صحبت می شود .

علی اکبر جهانگرد سال 55 در شهرستان قصر شیرین متولد شده است. وی فوق لیسانس رشته نقاشی و دانشجویی دوره دکترا تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر است. جهانگرد در حال حاضر مدرس دانشگاه در رشته نقاشی، طراحی، طراحی هنر است.

این نشست به همت حوزه هنری فارس و همکاری جهاد دانشگاهی فارس ساعت 16:30 برگزار می شود.

کد مطلب 1779674

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