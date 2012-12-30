کسب موافقت ایجاد پردیس بین المللی دانشگاه قم/قدردانی از سخنرانی رئیس مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد بهشتی قبل از ظهر یک شنبه در دیدار رئیس مجلس شوراس اسلامی که در منزل پدری رئیس مجلس در قم برگزار شد از کسب موافقت های لازم جهت ایجاد پردیس بین المللی دانشگاه قم خبر داد.



وی با اشاره به خاکسپاری دو شهید گمنان در دانشگاه قم عنوان کرد: انصافا دانشجویان و کارکنان این دانشگاه تشیع باشکوهی را برای این شهدا برگزار کردند.



نسل سوم انقلاب پشتیبان ارزش های نظام هستند

عضو خبرگان رهبری ادامه داد: این تشیع باشکوه نشان داد که نسل سوم انقلاب در صحنه های مختلف حضور دارند و پشتیبان نظام و ارزش های آن هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به کمبود اعتبارات دانشگاه قم برخی از مسئولین وعده هایی را جهت کمک به این دانشگاه ارائه داده بودند که هنوز محقق نشده است.



وی در ادامه با اشاره به سخنرانی روز گذشته رئیس مجلس ضمن قدردانی از سخنان بیان کرد: سخنرانی شما بسیار خوب بود و برای روشنگری جامعه مفید است.



رئیس دانشگاه قم در ادامه تاکید کرد: امید است انتخابات آینده در فضایی خوب و آرام برگزار شود.



آیت الله بهشتی در ادامه به بیان خاطراتی ازآیت الله آملی لاریجانی پرداخت.