آثار هنرمندان هرمزگانی به بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار ظهر یکشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: آثار صدیقه غلامی با پوستر نمایش " کمدی الهی جلد دوزخ" و خیام مؤیدی با پوستر نمایش " غرغشه در فرکانس دوخت" از استان هرمزگان به بخش منتخب پوستر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

وی افزود: بر اساس اعلام سایت خبری سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 68 پوستر ارسالی با طراحی 36 هنرمند توسط هیئت انتخاب متشکل از ابراهیم حقیقی، امید اثباتی و مهدی مهدیان داوری و آثار منتخب از میان آنان اعلام شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ضمن ابراز خرسندی از حضور دو هنرمند هرمزگانی در لیست برگزیدگان بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر، اظهار داشت: آثار راه یافته هم زمان با برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در معرض دید عموم قرار می گیرد و برگزیدگان در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار می گیرند.

سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 26 دی ماه تا 12 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.