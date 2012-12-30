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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

پیشدار خبر داد:

آثار هنرمندان هرمزگانی به بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر راه یافت

آثار هنرمندان هرمزگانی به بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر راه یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از راهیابی آثار دو هنرمند هرمزگانی به بخش منتخب پوستر جشنواره بین المللی تئاتر فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان پیشدار ظهر یکشنبه در این خصوص به خبرنگاران گفت: آثار صدیقه غلامی با پوستر نمایش " کمدی الهی جلد دوزخ" و خیام مؤیدی با پوستر نمایش " غرغشه در فرکانس دوخت" از استان هرمزگان به بخش منتخب پوستر سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه یافت.

وی افزود: بر اساس اعلام سایت خبری سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 68 پوستر ارسالی با طراحی 36 هنرمند توسط هیئت انتخاب متشکل از ابراهیم حقیقی، امید اثباتی و مهدی مهدیان داوری و آثار منتخب از میان آنان اعلام شد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ضمن ابراز خرسندی از حضور دو هنرمند هرمزگانی در لیست برگزیدگان بخش پوستر جشنواره تئاتر فجر، اظهار داشت: آثار راه یافته هم زمان با برگزاری سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، در معرض دید عموم قرار می گیرد و برگزیدگان در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار می گیرند.

سی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 26 دی ماه تا 12 بهمن ماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 1779677

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