کمبود واکسن نداریم/ اجرای طرح زنجیره سرما

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن زهرایی ظهر یکشنبه در کارگاه کشوری زنجیره سرما، افزود: سال گذشته و سال جاری از کمبود واکسن در مراکز ارایه خدمات واکسیناسیون، خانه های بهداشت و مرکز بهداشتی جلوگیری کردیم و این مساله به خوبی مدیریت شد.

وی اضافه کرد: تلاش شد در سطح کلان وزارتخانه و دانشگاه های علوم پزشکی تا سطوح عملیاتی در خانه های بهداشت با تلاش مضاعف واکسن را به گیرندگان خدمت برسانند.

زهرایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر و در ماه های آتی از نظر تامین واکسن کمبودی نداریم و این امر یکی از نقاط قوت برنامه های وزارت به شمار می رود.

رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت یکی از سیاست های این اداره را ارتقای کیفیت نگهداری واکسن و افزایش پوشش واکسیناسیون دانست و گفت: در این راستا برنامه های خود را با قوت پیش می بریم و نشست های آموزشی را در این زمینه برگزار می کنیم.

وی برگزاری کارگاه کشوری زنجیره سرما را نیز یکی از سیاست های این اداره در راستای ارتقای کیفیت نگهداری واکسن و افزایش پوشش واکسیناسیون در کشور عنوان کرد و گفت: با نهایی شدن بسته آموزشی در این کارگاه برای کارشناسان مسئول زنجیره سرما که مسئولیت حفظ کیفیت نگهداری و توزیع واکسن در سطح دانشگاه های علوم پزشکی را برعهده دارند این آموزش ها در سطح دانشگاه های علوم پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد.

زهرایی در مورد نظارت بر نگهداری واکسن آنفلوآنزا در سطح داروخانه های کشور گفت: این واکسن هر سال از طریق بخش خصوصی وارد می شود تا بر حسب نیازهای جامعه مورد هدف، استفاده شود.

وی ادامه داد: با هماهنگی سازمان غذا و دارو و ابلاغ این سازمان به دانشگاه های علوم پزشکی، معاونت دارو و غذا دانشگاه های کشور مسئولیت نظارت بر حسن اجرای نگهداری از واکسن آنفلوآنزا را بر عهده دارد.

زهرایی اضافه کرد: هر داروخانه ای که می خواهد واکسنی را مانند واکسن آنفلوآنزا بفروشد باید در زنجیره سرد و در شرایط مناسب واکسن را نگهداری کند و از سوی دیگر معاونت غذا و داروی دانشگاه ها هم بر حسن اجرای این مسئله نظارت می کنند.