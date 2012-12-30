دایرة المعارف تحولات سیاسی اردبیل هستم/ حاشیه نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری ظهر یکشنبه در جلسه تودیع و معارفه فرماندار شهرستان اردبیل تصریح کرد: همواره در طول خدمت از مجادله های سیاسی دوری کرده و به سلایق سیاسی مخالف احترام گذاشته ام.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده در حاشیه ماندن موجب می شود یک مسئول از تهدیدهای مختلف به دور باشد، اضافه کرد: سعی کردم طی این سالها با این منش سیاسی رفتار کنم و همین موضوع موجب شده از مسائل حاشیه ای در امان باشم.

حتی یک مورد حاشیه ندارم

وی با بیان اینکه همواره مدیری حاشیه گریز و حاشیه سوز بوده ادامه داد: تغییر فرمانداری اردبیل چهار ماه به طول انجامید که این موضوع موجب شد بار روانی و حساسیت این موضوع تشدید شود.

فرماندار سابق اردبیل افزود: در آستانه برگزاری جلسه تودیع و معارفه عده ای گمان می بردند که بنده در این مراسم حضور نخواهم یافت و به نوعی از این تغییر رضایت ندارم، اما ضروری است برخیها آگاه باشند که مسئولیتها امانتی است که واگذار می شود.

وی با ابراز تاسف از تغییر مواضع مدیران پس از تغییر پست آنها ادامه داد: در برخی موارد شخصیتهایی حتی در حد وزارت دیده می شود که تا زمانی که در سمت خود هستند به به گو و چه چه گوی وضع فعلی خود هستند و پس از تغییر سمت، به منتقد تبدیل می شوند.



وی همچنین با تاکید به خدمات انجام شده در طول دوره خدمت خود متذکر شد: با توجه به حساسیت پست فرمانداری این سمت را حتی از پستهای بالاتر و مدیریتهای کشوری هم بالاتر می دانم.

اکبری با یادآوری پستهای پیشنهادهای مطرح شده در طول مدت خدمت خود اضافه کرد: با وجود اینکه این سمتها به لحاظ اجرایی راحت تر بودند، اما به دلیل علاقه مندی به خدمت در اردبیل نخواستم از این استان بروم.

فرماندار پیشین اردبیل افزود: اگر یک نفر در این مملکت دست خود را بالا بگیرد و بگوید که من سمت یا خواسته ای خارج از مسئولیت و شخصی داشته ام از وی و تمام مردم عذرخواهی خواهم کرد.

به گفته این مسئول عاقبت به خیری در مصدر قدرت ماندن نیست، بلکه نام و عمل نیک است.

عدم تجمع غیرقانونی در پنج دوره انتخابات

فرماندار سابق اردبیل ادامه داد: مهمترین وظیفه فرمانداران برگزاری سالم و قانونی انتخابات است که در طول پنج دوره انتخابات حتی یک تجمع غیر قانونی قبل و بعد از انتخابات در استان اردبیل مشاهده نشد.

وی با تاکید به اینکه در همین دوره انتخابات فرمانداری اردبیل توانسته جزو ده حوزه برتر انتخاباتی و فرماندار اردبیل جزو 20 فرماندار برتر در برگزاری شایسته انتخابات شود، ادامه داد: خرسندم که در آستانه انتخابات دور یازدهم مسئولیت سنگین انتخابات از گردن من برداشته شده است.

واگذاری 12 میلیارد ریال به شهرداری اردبیل

اکبری همچنین پوشش هفت سفر استانی هیئت دولت، اجرای طرح جمع آوری اطلاعات خانوارها، اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن، اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، مدیریت و ساماندهی سوخت، طرح سرشماری پزشک خانواده، حل اختلافات 30 ساله طایفه ها و روستاها و احیای معاونت عمرانی در فرمانداریها را از جمله عملکرد خود عنوان کرد.

وی افزود: از محل بنگاههای زود بازده هفت هزار و 291 طرح اقتصادی اعتباری بالغ بر دو هزار و 520 میلیارد ریال اختصاص یافته که حتی ریالی از آن را به افراد سببی و نسبی خود اختصاص نداده ام.

به گفته فرماندار سابق اردبیل یکی از مهمترین مشکلات شهرداری اردبیل دریافت اعتبارات است که در سال جاری با مساعدت استانداری 12 میلیارد ریال به حوزه شهرداری اردبیل اختصاص یافته است.

88 میلیون لیتر سوخت در اردبیل صرفه جویی شد

وی با تاکید به اجرای شایسته هدفمند سازی سوخت از ذخیره سازی 88 میلیون لیتر سوخت با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال در طول خدمت خود خبر داد و متذکر شد: در بخش مصرف سالانه آرد نیز با اجرای برنامه های متعدد مصرف آرد از 13.5 کیلو گرم به 7.5 کیلوگرم کاهش یافته است.

اکبری تصریح کرد: چهار برابر شدن اعتبارات و ساخت و نوسازی 110 مدرسه و 500 کلاس درس، جذب 120 میلیارد ریال اعتبار به مرمت آثار تاریخی و باستانی، ساخت 14 سالن ورزشی با 210 میلیارد ریال اعتبار و افزایش چهار برابری کمکهای نقدی دولت به شهرداری از جمله اقدامات انجام شده بود.

تخصیص 280 میلیارد ریال به حوزه بهداشت و درمان، دو هزار میلیارد ریال به مسکن مهر، 220 میلیارد ریال به طرحهای اشتغالزایی و اختصاص 400 میلیارد ریال به وام ازدواج از دیگر مواردی بود که فرماندار اردبیل جذب آن را از جمله نقاط قوت خدمت خود برشمرد.

به گفته این مسئول در این مدت راه ارتباطی روستایی از 66 روستا به بیش از 90 درصد روستا ها در وضعیت کنونی افزایش یافته و 11 هزار واحد مسکونی با اعتباری بالغ بر 630 میلیارد ریال بهسازی شده است.

اکبری با اشاره به تاکید استاندار اردبیل مبنی بر برگزاری ساده مراسمات تودیع و معارفه اضافه کرد: با وجود اصرار برخی مسئولان به سخنرانی در این مراسم این موضوع را نپذیرفته و حتی یک مجری برای اجرای این مراسم در نظر نگرفتم.