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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

چاکرزهی:

تابعیت دوگانه برخی از شهروندان مهمترین مشکل ثبت وقایع حیاتی در سراوان است

تابعیت دوگانه برخی از شهروندان مهمترین مشکل ثبت وقایع حیاتی در سراوان است

سراوان - خبرگزاری مهر: فرماندار سراوان گفت: یکی از مهمترین مشکلات ثبت وقایع حیاتی در این شهرستان وجود تابعیت دوگانه برخی از شهروندان است که باید این مشکل هرچه سریع تر برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبر چاکرزهی ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی این شهرستان اظهار داشت: سراوان به دلیل هم مرز بودن با پاکستان و احتمال ورود اتباع خارجی با مشکلات زیادی از جمله ازدواج ‌های غیرقانونی مواجه است.

وی گفت: این امر باعث ایجاد مشکلاتی برای سیستم ثبت احوال می شود که مردم و دستگاه های مربوطه باید در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند.

وی افزود: ثبت وقایع حیاتی در تصمیم‌ گیری‌ های کشور از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا برنامه ‌ریزی در مورد تامین منابع و توسعه و آبادانی و نیز انجام خدمات هر منطقه بر همین اساس صورت می گیرد.

رئیس ثبت احوال سراوان نیز در این جلسه بیان داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون شش هزار و 500 مورد ولادت، 860 مورد فوت، 980 مورد ازدواج و 90 مورد طلاق در این شهرستان به ثبت رسیده است.

جلال هاشمزهی گفت: ثبت وقایع حیاتی در سراوان 1.5 درصد رشد صعودی داشته است.

وی افزود: همکاری مردم و به ویژه دهیاران در ثبت وقایع حیاتی در موعد قانونی با همکاری رسانه ‌ها و ثبت احوال رشد خوبی داشته است.

کد مطلب 1779685

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