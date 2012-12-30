مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره رازی در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سیامک زارعی قنواتی استادیار گروه چشم دانشگاه و عباسعلی یکتا استاد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی در این جشنواره افتخار آفریدند.

عباسعلی یکتا استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو هیئت علمی و دکترای فوق تخصصی بینایی سنجی از دانشگاه برادفورد انگلستان موفق به کسب مقام دوم در میان متخصصان علوم توانبخشی و پیرا پزشکی شد.

شایان ذکر است که یکتا با ارائه مقاله ای با عنوان شیوع عیوب انکساری در دانش آموزان موفق به کسب این عنوان در کمیته تخصصی علوم توانبخشی و پیراپزشکی شد.

در این تحقیق که در قالب مقاله ارائه شده مشخص شد که عیوب انکساری یکی از ریز فاکتورهای اصلی در بروز نابینایی، کم بینایی و تنبلی چشم به شمار می رود.

در این تحقیق که بر روی دو هزار و 130 دانش آموز مقطع ابتدایی و راهنمایی انجام گرفت میزان عیوب انکساری کودکان و دید دو چشمی مورد بررسی قرار گرفت.

‌این مقاله در پایگاه بین المللی ISI نمایه و در سال 2010 مجله چشم پزشکی استرالیا و نیوزلند و بینایی سنجی آمریکا به چاپ رسیده است.

یکی از فاکتورهای مهم ارزشیابی در جشنواره رازی تعداد مقالات ارائه در 5 سال گذشته است که در این مدت 41 مقاله توسط این محقق تهیه شده و از این تعداد 29 مقاله در پایگاههای معتبر بین المللی ISI و PUBMED به چاپ رسیده است.

همچنین در یک سال گذشته نیز 13 مقاله ISI همکاری اعضاء هیئت علمی گروه بینایی سنجی دانشکده پیراپزشکی با همکاری این محقق به چاپ رسیده است.

این خبر حاکی است، سیامک زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، عضو تیم جراحان تخصصی بیمارستان فوق تخصصی خاتم‌الانبیا، فلوشیپ فوق تخصصی قرنیه کاتاراکت و جراحی عیوب انکساری از دانشگاه کالیفرنیا لس‌آنجلس آمریکا و استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به کسب مقام نخست محققین جوان گروه‌های جراحی شد.

مقاله این جراح و محقق برجسته با عنوان ارزیابی فشار داخل چشمی در بیماران مبتلا به زخم قرنیه باکتریال است که با همکاری دانشگاه چشم پزشکی کالیفرنیا، لس‌آنجلس انجام شده است که در مجله چشم پزشکی آمریکا به چاپ رسیده است.

گفتنی است، امسال با وجود افزایش شرکت کنندگان در این جشنواره نسبت به سالهای گذشته، تعداد برگزیدگان این جشنواره به 34 نفر کاهش یافت و به کیفیت مقالات ارائه شده پرداخته شد.