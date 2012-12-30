زمینه گردشگری مذهبی در کرمان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین تجلی افزود: از گردشگری مذهبی به عنوان گردشگری زیارتی هم می توان یاد کرد.

وی ادامه داد: این نوع گردشگری یکی از انواع اصلی گردشگری و هدف آن زیارت اماکن مقدس و متبرکه است.

وی افزود: با توجه به ساختار فرهنگی جامعه ما که ساختاری مذهبی است، گردشگری مذهبی نیز مورد توجه تمامی اقشار جامعه است.

تجلی، بیان کرد: در استان کرمان تقریبا در تمامی شهرستان ها اماکن و زیارتگاه های مقدس و متبرک وجود دارد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان اظهار کرد: در کنار جذابیت های طبیعی و تاریخی، وجود جاذبه های گردشگری مذهبی می تواند تنوع خوبی به جاذبه های گردشگری استان بدهد.

وی گفت:‌مردم در گردشگری مذهبی با توجه به اعتقاداتی که دارند به توسعه فضاهای زیارتگاه ها یا حفظ آنها کمک های قابل توجهی می کنند که این امر نشان دهنده مشارکت مردم و توجه هم جانبه آنها در تداوم این نوع گردشگری است.

تجلی با بیان اینکه این نوع گردشگری تقریبا در تمامی ایام سال می تواند در اماکن و زیارتگاه های استان وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: به طور معمول گردشگری مذهبی کمتر تحت تاثیر وضعیت درآمدی مردم قرار دارد و همانطور که اشاره شد تمامی اقشار میل به انجام سفرهای مذهبی و رفتن به اماکن زیارتی را دارند.

وی در خصوص توسعه گردشگری مذهبی در استان کرمان گفت: با تبلیغات کشوری، ایجاد و توسعه فضاهای خدماتی در مجاورت اماکن متبرکه (سرویس های بهداشتی مناسب و...)، فضاهای اقامتی مناسب و راه دسترسی مناسب می توانیم شاهد ورود هرچه بیشتر گردشگران مذهبی به استان کرمان باشیم.