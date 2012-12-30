۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۳۲

ظرف یک هفته اینده

راه اندازی بخش دندانپزشکی کلینیک امام رضا (ع) استان مرکزی

اراک – خبرگزاری مهر: مدیر کلینیک امام رضا (ع) از راه اندازی بخش دندانپزشکی این کلینیک ظرف یک هفته آینده خبر داد.

 سید مرتضی نوابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بخش دندانپزشکی کلینیک امام رضا (ع) که در مدت 50 روز انجام شده با 16 یونیت دندانپزشکی، 9 دندان پزشک، و پذیرش 100 نفر روزانه خدمات ارائه خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه کلینیک امام رضا در مهر ماه سال 88 فعالیت خود را با 10 پزشک و پذیرش 5 هزار بیمار آغاز کرد اظهار داشت: اما در حال حاضر با داشتن بیش از صد پزشک ماهانه 30 هزار بیمار را پذیرش می کند.

نوابی با بیان اینکه در این مرکز بهای ویزیت پزشکان متخصص 1600 تومان و فوق تخصص 1900 تومان است اظهارداشت:  مردم شهر اراک می توانند در صورت نوبت گرفتن غیر حضوری با تلفن 4020010 تماس حاصل نمایند.

