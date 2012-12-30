مالک حدپورسراج درباره اجرای نمایش "بنبست هنرمند پلاک 8" در بخش تئاتر ایران جشنواره تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: این فیلم ماجرای بازیگری است که با یک دسته گل و جعبه شیرینی به خانه کارگردانی میرود که در عین حال نماینده مجلس است تا نقش اول کار جدید این کارگردان را از آن خود کند. اما در این بین بازیگر با گذشته خود مواجه میشود و اتفاقاتی رخ میدهد.
وی درباره بازیگران و عوامل این اثر نمایشی افزود: سلمان خطی، پیمان غریب پناه و بنده بازیگران "بنبست هنرمند پلاک 8" هستیم. همچنین هاجر حدپورسراج و مرجان بنیسعید نیز در این کار با ما همکاری دارند. حسن شریعتی طراح صحنه، عمار خطی مشاور کارگردان و امیر یوسفی دستیار کارگردان این نمایش هستند.
مالک حدپورسراج در آثار نمایشی و سینمایی متعدد به ایفای نقش پرداخته و با چند اثر نمایشی در دورههای مختلف جشنواره تئاتر دفاع مقدس و جشنواره تئاتر ماه حضور داشته است. بازی در فیلم سینمایی "ملکه" به کارگردانی محمدعلی باشهآهنگر از جمله تجربیات سینمایی این هنرمند است.
سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر از 26 دی تا 12 بهمنماه در تهران برگزار میشود.
یک بازیگر با دستهگل به خانه یک نماینده مجلس میرود!
نمایش "بن بست هنرمند پلاک 8" به کارگردانی مالک حدپورسراج در بخش تئاتر ایران سی و یکمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه میرود.
