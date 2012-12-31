ضرورت ایجاد فرصت برابر آموزشی برای کودکان تحت پوشش بهزیستی

محمد باقر صفوت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح مهد روستا از اواخر آذرماه توسط بهزیستی آغاز شده و تا اردیبهشت ماه ادامه دارد که در این طرح 77 روستا تحت پوشش قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه کودکان نیاز به ارتباط اجتماعی با گروه هم سن و سال خود دارند، بیان کرد: آموزش پیش از دبستان نقش تعیین کننده ای در رشد شخصیت و رشد اجتماعی کودکان دارد و در خلال این رابطه فرآیند اجتماعی شدن در کودکان شکل میگیرد.

وی ادامه داد: اهمیت حضور کودکان در مقطع سنی سه تا شش سالگی در مهدهای کودک ضروری به نظر میرسد در این راستا طرح منافع عالیه در مهد روستاها با توجه به اهمیت توسعه آموزش برابر در نقاط روستایی و در راستای تحقق این هدف انجام می شود.

رئیس بهزیستی شیراز عنوان کرد: آموزش بر مسائل مذهبی در نقاط شهری و روستایی برای مقابله با تهاجم فرهنگی از دیگر برنامه های اجرایی است .

صفوت با تاکید بر اینکه به دنبال ایجاد فرصت برابر آموزشی برای کودکان هستیم، ابراز داشت: طرح تأمین بخشی از شهریه کودکان متعلق به 3 دهک پائین درآمدی یا طرح بهبود منافع عالیه کودکان با رویکرد حمایت یکپارچه ازمهدهای کودک در قالب پرداخت بخشی از شهریه در مناطق شهری برای افراد تحت پوشش و روستایی می باشد.

وی اضافه کرد: در طرح روستامهد سه هزار 500 کودک تحت پوشش قرار می گیرند که علاوه بر استفاده از طرح یک وعده غذای گرم از طرح منافع عالیه نیز استفاده می کنند.

رئیس بهزیستی شیراز گفت: روستا مهد به مهد کودکی اطلاق می شود که بر اساس درخواست متقاضیان روستایی جهت آموزش دادن به کودکان در سنین قبل از دبستان با همکاری شورای اسلامی و نظارت سازمان بهزیستی تحت ضوابط خاص تشکیل می شود.