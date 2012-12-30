به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حاجی بابایی پیش از ظهر یکشنبه در جمع فرهنگیان شهرستانهای گرمسار و آرادان در دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار گفت: نهم دی روز پیوند امامت و ولایت، بود روزی که مردم بزرگ ایران قله نشین شدند تا ازعاشورا، کربلا، امامت، رسالت و قرآن دفاع کنند و با تمام وجود ورود پیدا کردند.

وی افزود: 10 گروه از معاونان و مسؤولان وزارت آموزش و پرورش با هدف بیان دستاوردها و چگونگی انجام تحول بنیادین از 141 مدرسه استان سمنان از نزدیک بازدید کردند و گزارش هایی را تهیه کردند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: اولین وزارتخانه ای که نقشه راه دارد آموزش و پرورش است و وزارتخانه های علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان نیز اخیرا برای تهیه سند تحول بنیادین دست به کار شده اند.

رهبر انقلاب بر سند تحول بنیادین مهر تایید زدند

حاجی بابایی تصریح کرد: رهبر انقلاب بر سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش مهر تأیید را زدند و قرار شد از این پس در وزارت آموزش و پرورش نقشه راه را تهیه کنیم و برای هر کدام از برنامه هایمان نقشه اجرایی داشته باشیم.

وی افزود: این سند دارای 131 راهکار است که یکی از آنها ایجاد دانشگاه فرهنگیان و تدوین سند برنامه درسی علمی نیز از دیگر برنامه های این سند با 3 سال مطالعه است.

حاجی بابایی ادامه داد: البته شاید لازم باشد 50 تا 60 سند برای اجرا در طرح تحول بنیادین بنویسیم و سند تحول بنیادین تازه آغاز شده است و استمرار خواهد یافت.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه از این به بعد نوشتن کتاب ها براساس فرمول و 5 عنصر علم، ایمان، عمل، اخلاق و تفکر تدوین و عملیاتی می شود اظهار داشت: در حال حاضر مشغول تمرین هستیم و سال به سال تغییرات ایجاد می شود تا جایی که کتاب، دانش آموز را در مدرسه اهل عمل نماید و مفاهیم را درک کند.

حاجی بابایی در ادامه گفت: در 11حوزه یادگیری، فناوری، تفکر، زبان و... ازجمله موارد تدوین نقشه راه در وزارت آموزش و پرورش است و باید دانش آموزان در این مرحله احترام به خودشان، پدر و مادر و دین و تربیت را فرابگیرند.

وی افزود: اعتبارات و بودجه کشور اگر قرار باشد کم شود اولین فشار به آموزش و پرورش می آید؛ امروز یک روز اداره کردن این وزارتخانه کاری مشکل است.

حاجی بابایی دغدغه اصلی کشور را خانواده عنوان کرد و گفت: نظام تعلیم و تربیت در حال گره زدن نهاد خانواده به این نظام است. نظام تعلیم و تربیت را در بعضی قسمتها اشتباه گرفته ایم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: 40میلیارد مصوبه برای هوشمندسازی داشتیم که مجلس تصویب کرده بود اما به علت اولویت بندی اعتبارات، این اعتبارات تخصیص نیافت.

هوشمندسازی 32 هزار مدرسه در دو سال گذشته

حاجی بابایی ادامه داد: 32 هزار مدرسه در طول دو سال گذشته هوشمند سازی شدند که تراز آموزشی و پرورشی در دنیا را افزایش می دهد.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش 60 هزار مشاور، 60 هزار معلم ورزش، 20 هزار مربی بهداشت و60 هزارمهندس آی تی کمبود دارد.

برای دوره ابتدایی باید فوق لیسانس ابتدایی استخدام شوند

حاجی بابایی بیان داشت: در سند جامع باید ساعتی از کار معلمان به پژوهش گذرانده شود. برای شکل گیری تحول بنیادین در همه کار معلم دخالت و اظهار نظر کردن درست نیست. نظام رتبه بندی معلمان باید مشخص شود و برای دوره ابتدایی باید فوق لیسانس ابتدایی محض استخدام شوند.

وی گفت: از رقابت در مدارس دولتی حمایت می کنیم و باید با نگاه هم افزایی و رشد و تعالی آموزش اجازه دهیم مدارس ممتاز و عالی در همه شهرستان ها تأسیس شود و هم اکنون در شهرستان گرمسار قابلیت ایجاد مدرسه تیزهوشان وجود دارد.

ساخت 70 درصد مدارس جدید بعد از انقلاب

وزیر آموزش و پرورش افزود: طی سال های بعد از انقلاب اسلامی در ایران 70 درصد مدارس جدید ساخته شد که در این راستا به 7 میلیون متر مربع زمین برای تأسیس مدارس جدید و جمع آوری مدارس فرسوده نیاز است.

حاجی بابایی اظهار داشت: اگر100 هزار مدرسه جدید ساخته شود و هر سال 5 هزار مدرسه نوساز ایجاد کنیم باز 20 سال دیگر یک سری از مدارس فرسوده خواهد شد بنابراین همواره ضرورت تأسیس مدارس جدید است.

66 درصد مدارس شهر تهران فرسوده هستند

وی گفت: 66 درصد مدارس شهر تهران، تخریبی، اجاره ای و یا نیاز به مقاوم سازی دارند که بیشتر این مدارس قدمتشان به 60 تا 70 سال پیش برمی گردد.

حاجی بابایی افزود: سال گذشته یک هزار و 800 میلیارد تومان اعتبارات نوسازی مدارس در سطح کشور بود و امسال نیز به همین میزان اعتبار در بودجه دیده شده بود که متأسفانه به علت مشکلات اقتصادی فقط 400میلیارد تومان آن پرداخت شد.