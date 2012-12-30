9دی تجلی حضور همه سلایق در پشتیبانی و حمایت از ولایت فقیه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز طاهری افزود: مردم استان همواره در همه عرصه ها یاریگر و پشتیبان نظام بوده اند.

وی با بیان اینکه فتنه براساس هوای نفسانی ایجاد می شود، عنوان کرد: دشمنان اسلام از صدر اسلام تاکنون درکمین دین هستند و خداوند دشمنان را همواره در اهداف خود ناکام گذاشته است.

طاهری افزود: ولایت فقیه کشتی نجات درزمان غیبت امام عصر(عج) است که مقتدرانه درمقابل استکبار جهانی می ایستد.

وی اظهار داشت: فرهنگیان و معلمان در مدارس می توانند الگوی مناسبی برای بصیرت و آگاهی برای دانش آموزان باشند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان افزود: اجرای برنامه های مختلف در خصوص آگاهی رسانی و بصیرت افزایی در مدارس ضرورت دارد.

چالشهای دشمنان با بصیرت مردم به فرصت تبدیل می شود

معاون سوادآموزی آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: درطول تاریخ انقلاب اسلامی هرچالشی که از طرف دشمن برای ضربه زدن به انقلاب طراحی می شد، مردم آن راباهوشیاری تبدیل به فرصت کرده اند.

مسعود ارجمند افزود: روحیه مردم در برابر تمهیدات دشمن و اتحاد وانسجام ملی تقویت شد.

وی با بیان اینکه حفظ ارزشهای دینی برای مردم یک اصل اساسی است، عنوان کرد: بصیرت و آگاهی در بین مردم تبلور بیشتری یافته و پیوند ملت با رهبری به نقطه اوج رسید.

ارجمند تصریح کرد: انقلاب اسلامی درطول تاریخ منحصر به فرد است واولین انقلابی است که بارهبری مراجع شیعه به وقوع پیوسته است.

چهل نفر از پذیرفتگان آزمون استخدامی علوم پزشکی در شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه استخدام می شوند

سرپرست معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گفت: بیش از چهل نفر از پذیرفته شدگان آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی، که هم اکنون مراحل گزینش را می گذرانند، در این شبکه مشغول به کار خواهند شد.

رشید غفاری با اشاره به مستقل شدن امور اداری از شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه افزود: این شبکه از ابتدای سال آینده، در امور اداری و مالی، از شبکه بهداشت و درمان کهگیلویه مستقل خواهد بود.

وی زیرساخت ها، فضای فیزیکی و امکانات شبکه بهداشت و درمان چرام را برای استقلال این شبکه مطلوب دانست و اظهار داشت: مکاتبات این شبکه از دیماه سال جاری، به صورت مستقل انجام می شود.

غفاری همچنین با اشاره به مرکز بستردرمانی موقت چرام تصریح کرد: وجود داروخانه شبانه روزی و متخصص اطفال در این مرکز، تاثیر به سزایی در افزایش رضایتمندی مراجعین داشته است.