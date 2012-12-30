به گزارش خبرگزاری مهر ،سلیمان عباسی در خصوص عدم پرداخت اعتبارات مصوب مجلس در حوزه حمل و نقل عمومی به مدیریت شهری گفت: نمایندگان مجلس تمام تلاش خود را جهت احقاق حقوق مردم تهران به کار خواهند گرفت .

وی افزود: به دلیل ناکافی بودن حمل و نقل تهران، مردم از خودروهای شخصی خود استفاده می‌کنند و آلاینده‌های حاصل از این خودروها سبب تشدید آلودگی هوا می‌شوند و در این میان بهترین راهکار مبارزه با آلودگی هوا گسترش حمل و نقل عمومی است.

این نماینده مجلس با اشاره به این که زمینه‌های بروز آلودگی هوا باید شناسایی شده و برطرف شود، اظهار کرد: خودروهای تک سرنشین از علل آلودگی هوا هستند و فرهنگ‌سازی در این زمینه نقش بسیار مهمی دارد و باید حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه‌ای برای نسل‌های بعدی را به نسل امروز آموزش داد.

عباسی با بیان این که شایسته است ‌هزینه‌ای که فردا برای جبران خسارات ناشی از آلودگی هوا باید پرداخت شود را امروز جهت گسترش حمل و نقل عمومی هزینه کنیم، تصریح کرد: در تهران آلودگی هوا به یک موضوع بزرگ تبدیل شده و به منظور کاهش این آلودگی حوزه حمل و نقل عمومی باید مورد حمایت قرار گیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مردم تهران از مترو و سرعت و ظرفیت آن رضایت دارند و ‌رضایت‌مندی شهروندان و جا‌به‌جایی بدون آلودگی، از مشخصه‌هایی هستند که توسعه مترو را لازم می‌سازد.