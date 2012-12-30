یک گروه شکارچی غیر مجاز در مه ولات به دام افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول حفاظت محیط زیست مه ولات از دستگیری یک گروه شکارچی غیر مجاز در این شهرستان خبر داد.

علی اصغر قربانی اظهار کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مه ولات در پی گشت و کنترل مناطق موفق به شناسایی و دستگیری یک گروه شکارچی شدند که بدون داشتن پروانه اقدام به شکار پرندگان وحشی کرده بودند.

مسئول حفاظت محیط زیست مه ولات افزود: از ناحیه این افراد، یک قبضه اسلحه وابسته به غیر از نوع ساچمه زنی و فشنگ مربوطه کشف وضبط شد.



دستگیری 8 شکارچی غیر مجاز در روزهای برفی خواف

مسئول حفاظت محیط زیست خواف از دستگیری 8 شکارچی غیر مجاز طی روزهای برفی در این شهرستان خبر داد.

عباس طاهریان اظهار کرد: در اینگونه شرایط جوی که حیات وحش نیازمند یاری و آذوقه رسانی هستند متاسفانه عده ای سودجو اقدام به شکار پرندگان وحشی کردند.

مسئول حفاظت محیط زیست خواف بیان کرد: مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان خواف طی گشت و کنترل مناطق در دو روزگذشته موفق شدند 8 نفر متخلف را به جرم شکار غیرمجاز پرندگان وحشی دستگیر کنند.

طاهریان از معرفی این متخلفین که با استفاده از سلاح و تله گذاری پرندگان وحشی اقدام به شکار کرده بودند به مراجع قضایی سخن گفت و افزود: در این راستا 5 پرونده تخلف جهت نامبردگان تشکیل شده است.