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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

حواشی گهر - راه آهن/

تشکر هواداران دورودی از فردوسی پور/ خیرمقدم به اسطوره در پایتخت طبیعت

تشکر هواداران دورودی از فردوسی پور/ خیرمقدم به اسطوره در پایتخت طبیعت

دورود - خبرگزاری مهر: بازگشت تیم گهر به خانه و برگزاری نخستین بازی لیگ برتری این تیم در ورزشگاه تختی دورود موجب شور و نشاط تماشاگران دورودی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه تختی دورود هم اکنون میزبان بیش از دو هزار تماشاگر علاقمند دورودی است. این در حالیست که با توجه به تکمیل ظرفیت ورزشگاه تختی دورود علاوه بر این تعداد بالغ بر هزار نفر نیز پشت درهای ورزشگاه مانده اند.

همچنین به رغم ممانعت نیروی انتظامی از حضور تماشاگران بر روی پشت بام منازل اطراف، به مانند بازی قبلی گهر با استقلال پشت بام برخی خانه های مشرف به زمین چمن ورزشگاه مملو از جمعیت است.

هواداران دورودی با نصب پلاکاردی با مضمون "اسطوره فوتبال ایران به پایتخت طبیعت ایران خوش آمدی" از علی دایی سرمربی تیم راه آهن تهران استقبال کردند.

همچنین تماشاگران دورودی با سر دادن شعار "عادل با عدالت؛ تشکر تشکر" از عادل فردوسی پور که بخشی از برنامه این هفته 90 را به تیم گهر دورود اختصاص داده بود تشکر کردند.

کد مطلب 1779710

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