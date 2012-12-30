به گزارش خبرنگار مهر، لوکا بوناچیچ بعدازظهر امروز در نشست خبری قبل از دیدار تیمش برابر نفت تهران در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس خبری سازمان لیگ برتر ضمن بیان این مطلب افزود: باید بگویم که من بیشتر از تیم نفت سرمربی این تیم را می شناسم چرا که چند سال کنار ابراهیم زاده کار کرده ام. می دانم که نفت هم تیم خوبی است و تازه بیدار شده است.

وی افزود: من فقط دو روز تمرینات تیم مس کرمان را تمرین داده ام و امروز هم به خاطر حضور در نشست خبری در این تمرین حضور نداشتم. با این حال به همکارانم اعتماد دارم و به همه خوش بین هستم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان که جانشین ابراهیم قاسمپور شده است در مورد انگیزه اش برای بازگشت به کرمان گفت: من یکسال بیرون از ایران مربیگری کردم و حالا برگشته ام تا مس دوباره موفق باشم. اولین تجربه مربیگری من در ایران با مس کرمان بود و امیداوارم بتوانم با پتانسیل خوبی که این شهر دارد دوباره نتایج خوبی بگیریم. هدفمان این است که دوباره آسیایی شویم.

لوکا بوناچیچ در پاسخ به این پرسش که از شما به عنوان یک مربی تند اخلاق نام برده می شود گفت: نمی گویم که من گل و بلبل هستم اما همیشه یک رویه را دنبال می کنم و آن هم این است که باید تیمم نظم و انضباط داشته باشد.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و مس کرمان در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر بعدازظهر فردا دوشنبه در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار خواهد شد.