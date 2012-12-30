مسئولان کرمانشاه از ورزش بانوان حمایت نمی کنند

سونیا شاه محمدی در خصوص وضعیت ورزش بانوان به خرنگار مهر گفت: من شش سال است که ورزش را شروع کرده ام در طی این مدت چهار سال وشوو و سه سال است که راگبی کار می کنم.

شاه محمدی ادامه داد: 12 مدال طلا و شش مدال نقره کشوری را دریافت کرده ام که بیشتر این مدال ها متعلق به انتخابی تیم ملی بوده است.

ووشوکار کرمانشاهی گفت: در مسابقات جهانی وشوو در سال 89 در کشور سنگاپور برگزار شد نایب قهرمان شدم اما وقتی که به کرمانشاه برگشتم مسئولین هیئت تیم راگبی حتی به استقبال من در فرودگاه نیامدند و حتی به مدت دو هفته به من اجازه تمرین ندادند و در مقابل پرسش های من در مورد دلیل این کار پاسخی داده نشد.

وی افزود: هیئت وشوو کرمانشاه با بنده یک قرارداد بست و هنوز هم مبلغ قرارداد را به من نداده اند مبلغی که فقط دو میلیون تومان بوده است.

شاه محمدی ادامه داد: این حرکت زننده از سوی مسئولین موجب شد که من از ادامه دادن رشته وشوو خودداری کنم و دیگر این رشته ورزشی را ادامه نخواهم داد.

وی در خصوص افتخارات تیم راگبی بانوان گفت: در سال 1389 تیم راگبی مقام دوم را در مسابقات بین المللی که در کشور ایتالیا برگزار شد، کسب کرد و در سال 1390 در مسابقات آسیایی راگبی بین 12 تیم آسیایی مقام نهم را کسب کردیم که راضی کننده نبود، در ادامه مسابقات در سال 1391 در مسابقات جام جهانی راگبی که در کشور هند برگزار شد مابین 17 تیم یازدهم شدیم.

وی افزود: در مسابقات راگبی که در کشور ایتالیا برگزار شد و مقام دوم را کسب کردیم جایزه ما را شرکت مشروب سازی می داد و همراه وجه نقدی که به ما می دادند یک بطری مشروب هم می دادند که ما با همفکری اعضای تیم و رئیس فدراسیون تصمیم بر این شد که جایزه را دریافت نکنیم اما وقتی که به ایران بازگشتیم هیچ قدردانی و تشکری از ما صورت نگرفت.

وی در پایان از فاطمه مولایی مربی دلسوز تیم ووشو که بسیار برای موفقیت تیمش زحمت کشیده تشکر و قدردانی کرد و از آمادگی تیم راگبی بانوان کرمانشاه برای شرکت در مسابقات انتخابی راگبی تیم ملی خبر داد.