علمی که تماماً در خدمت سود باشد به بشریت خیانت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، هیلاری پاتنم فیلسوف معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد در کتاب خود با عنوان "پایان اقتصاد فارغ از ارزش" به دخالت و یا عدم دخالت ارزشها در علم اقتصاد می پردازد. پاتنم معتقد است علم اقتصاد وارد دوره ای شده که می‌توان آنرا پایان دوران اقتصاد فارغ از ارزشها دانست. این کتاب به مناظره مهم و رایج میان علوم هنجاری و اثباتگرا می‌پردازد.



پروفسور استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در خصوص تلاش برخی متفکران برای پرداختن به بحث اخلاق در علوم به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت که هر مسیری که علم می‌رود الزاماً اخلاقی و درست نیست.



وی در ادامه تصریح کرد: گاهی دستاورد این مسیر اتفاقاً دستاوردی است که بشر به آن نیاز دارد ولی باز هم باید توجه داشت که اگر علم نیازی از بشر را رفع کند الزاما آن مسیر درست نیست.



این فیلسوف انگلیسی در ادامه یادآور شد: برای نمونه در طرحهایی به دست آوردن برخی مواد طبیعی از مواد دیگر توسط علم تجویز می‌شود. جالب اینکه این مواد طبیعی استخراجی موادی هستند که نیاز بشر هستند.



مؤلف "دیکشنری لیوتار" تأکید کرد: اما این طرحها در بلند مدت به محیط زیست آسیب می رساند. لذا اینجا بحث اخلاقی پیش می آید و مسئولیت ما را در قبال نسلهای آینده متذکر می شود.



وی در ادامه افزود: بر این اساس علم نباید دربست در خدمت تجارت و سود باشد. علم باید مسائل و موارد اخلاقی را مد نظر داشته باشد تا بشر را به گمراهی و تباهی نکشاند.



استوارت سیم در پایان یادآور شد: اگر علم تماماً در خدمت سود و نفع باشد و خود را تماماً با منافع تجاری همسو سازد در این صورت به بشر خیانت کرده و به صاحبان ثروت خدمت و کمک کرده است.