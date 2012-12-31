تصاویر تغییر شکل کرمهای ابریشم در هنگام دفاع/ تلاش برای پروانه شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی که کرم ابریشم در پیله میرود برای سایر شکارچیان ساده است که پروانه شدن آن را تهدید کنند، از این رو کرم ابریشم که از توانایی تبدیل شدن به یک مار برخوردار است، میتواند تظاهر کند که یک مار است و پروانه بید از آن دسته کرمهای ابریشم است که میتواند حرکات یک مار را تقلید کند.
شباهت غیر طبیعی کرم ابریشم به یک مار بزرگ
وقتی که این موجود مورد تهدید قرار میگیرد پاها و سرش را میکشد و قسمت جلوی بدن خود را پهن میکند تا شبه به یک مار به نظر برسد.
کرم ابریشمی که بعدها به پروانه بید تبدیل میشود تنها کرم ابریشمی نیست که با تدبیرهای منحرف کننده تلاش میکند از شر شکارچیان طبیعت در امان بماند.
کرم ابریشمی که به پروانه دم فاختهای تبدیل میشود نیز دارای دو چشم غیر حقیقی برای ترساندن شکارچیان است
هم کرم ابریشم پروانه بید و هم پروانه دم فاختهای دارای یک جفت چشم بزرگ روی بدنشان هستند که آنها را ترسناک جلوه میدهد و موجب میشود که شکارچی پیش از حمله تعلل کند.
سایر کرمهای ابریشم با روشهایی چون دستهای موی بلند، تیغ و ابزارهای دیگری که به سم آغشته شده تلاش میکنند شکارچیان را دور کنند.
تغییر شکل کرم ابریشم با موهای سفید ترسناک
پروانه بید فلانل ممکن است بی ضرر به نظر برسد اما موهای آن با یک نوع سم پوشانده شده که موجب التهاب ناگهانی و درد می شود
کرم ابریشم پروانهای با نام علمی Gynaephora groenlandica پیش از تبدیل شدن به پروانه 14 سال به عنوان کرم ابریشم زندگی میکند اما پس از تبدیل شدن به پروانه عمر آن تنها یک فصل تابستان است. این کرم در قطب شمال یافت شده و در دمای زیر صفر زنده میماند به همین دلیل نام آن خرس قطبی پشمالو گذاشتهاند. این کرم در در فصل سرد سال با تولید پروتئینهای ضد یخ از یخ زدن سلولهای خود جلوگیری میکند.
کرم ابریشم پروانه ای با نام علمی Gynaephora groenlandica
کرمهای ابریشم Saddleback موهای سوزنی دارند که یک سم خطرناک تراوش می کند
کرم ابریشم که با تیغ از خود دفاع میکند
کرم ابریشم Monkey Slug با موهای سمی پوشانده شده است که لمس آن واکنش دردناکی در پوست ایجاد میکند
ظاهر زشت یک کرم ابریشم Eumorpha typhoon برای دور کردن شکارچی
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