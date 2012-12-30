45 درصد خوزستانی ها اضافه وزن دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان بختیاری نیا پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته آموزشی بسیج تغذیه اظهار کرد: هفته بسیج ملی تغذیه از نهم تا 15 دی ماه با موضوع تغذیه صحیح با تأکید بر تهیه مصرف غذای بومی با ارزش در سراسر کشور گرامی داشته می شود.

وی با اشاره به ضرورت آموزش تغذیه صحیح، گفت: مقوله تغذیه، ریشه در عوامل و متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقلیمی و کشاورزی دارد و عادات غذایی مثل گنجینه ‌های فرهنگی نسل به نسل منتقل می ‌شوند و در روند زمانی تکامل می‌ یابند.

بختیاری نیا با بیان اینکه مصرف غذاهای غیرخانگی در میان خانواده‌ ها افزایش یافته، افزود: امروزه با تغییر سبک زندگی، خانواده ‌ها به سمت مصرف زدگی پیش رفته‌اند و با مشغله‌ هایی که برای افراد جامعه خصوصا بانوان ایجاد شده عادات غذایی تغییر کرده و وقت کمتری صرف تهیه غذا در خانه می ‌شود.

وی با اشاره به این موضوع که بیماری ‌هایی مثل دیابت، فشار خون، بیماری‌ های قلبی - عروقی و حتی سرطانها ریشه در عادت غذایی غلط جامعه دارند، گفت: در غذاهای آماده میزان چربی بالا و غیر قابل کنترل است و 5 تا 7 برابر کالری به بدن می ‌رساند که این میزان کالری در بدن انباشته و با گذشت زمان فرد را به انسداد عروق مبتلا می ‌کند.



معاون فنی و بهداشت مرکز بهداشت استان خوزستان تصریح کرد:‌مطالعه سال 88 نشان می ‌دهد که 45 درصد از افراد 15 تا 64 ساله استان خوزستان اضافه وزن یا چاقی دارند که این میزان از متوسط کشوری بیشتر است.

وی با تاکید بر اینکه این آمار نشان می ‌دهد که نوع تغذیه مناسب نیست و این افراد در معرض بیماریهای غیرواگیر هستند، افزود: 35 درصد از افرادی که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند در هفته سه بار نوشابه می ‌خورند.

بختیاری نیا با اشاره به عادات غلط غذایی، گفت: 33 درصد از خانواده‌ ها در هفته حداقل یک بار نوشابه استفاده می ‌کنند و 10 درصد از کودکان خوزستانی روزانه چیپس و پفک می‌ خورند.

وی با تاکید بر استفاد از غذاهای بومی و سنتی، افزود:اگر نقاط ضعف غذاهای بومی و سنتی برطرف شود، این غذاها می‌ توانند جایگزین خوبی برای غذاهای آماده و صنعتی باشند.