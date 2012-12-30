تولید 80 درصد کالاهای نفتی کشور توسط متخصصان داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح گازرسانی شهر پل سفید سوادکوه اظهار داشت: با تلاش های صورت گرفته، بیش از 55 درصد روستاها و 97 درصد شهرهای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه 100هزار نفر در عسلویه مشغول به کار هستند افزود: 19 فاز پارس جنوبی به طور همزمان در حال فعالیت بوده و تا سه سال آینده ظرفیت تولید گاز کشور به یک میلیارد و 400 میلیون متر مکعب خواهد رسید.

قاسمی گفت: صنعت نفت کشور در گذشته وابستگی زیادی به اروپا داشت، ولی امروز 80 درصد کالاهای صنعت نفت در داخل کشور تولید می شود و در آینده نزدیک قطع کامل وابستگی نفت کشور بر دیگر کشورها را شاهد خواهیم بود.

وزیر نفت افزود: ایران کشور ثروتمندی بوده و صنایع عظیم خدادادی در این سرزمین گسترده شده که این مهم در کمتر کشوری مشاهده می شود و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی هر روز با بهانه ای در صدد ایجاد مشکل برای کشور هستند.

وی با اشاره به تحریم سخت دشمن برای ضربه زدن بر زنجیره تولید، فروش نفت به ایران افزود: دشمن در این شرایط فکر کرد که کار ایران تمام شد ولی امروز جمهوری اسلامی در شرایط سخت با عنایت خداوند متعال در رهنمودهای مقام معظم رهبری مسیر تحریم را پشت سر خواهد گذاشت.

قاسمی با تاکید بر توجه ویژه رئیس جمهور بر مسائل اقتصادی افزود: امروز کشورهای زیادی خریداران نفت ما هستند و بطور قطع دشمن در بحث تحریم در نیل به اهداف شوم خود ناکام خواهد ماند.