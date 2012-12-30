سومین فصل کاوش در "تپه طالب خان 2" زابل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملک سنجرانی اظهار داشت: تپه طالب خان مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد و از تپه های اقماری شهر سوخته است که توسط گروه باستان شناسی دانشگاه زابل با کسب مجوز از پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مورد حفاری و کاوش قرار می گیرد.

وی گفت: در فصول گذشته حفاری در "تپه طالب خان 2"، آثار باستانی با ارزشی مانند ظروف سفالین بسیار زیبا، پیکره های انسانی و حیوانی، تاس، ابزارهای استخوانی و سنگی، اشیا فلزی و فلاخن های گلی و سفالی در اختیار باستان شناسان قرار داده است.

وی افزود: از دیگر مکشوفات ارزشمند این اثر که در فصول گذشته بدست آمد، اشیای ساخته شده از سنگ مرمر و سنگ های نیمه قیمتی است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان بیان داشت: فصل سوم کاوش در "تپه طالب خان 2" زابل شامل یک گمانه به اندازه دو در دو متر مربع و یک ترانشه به اندازه 10 در 10 متر مربع خواهد بود.

وی گفت: اولین فصل کاوش و حفاری این محوطه در پاییز سال 89 انجام شد که یک ترانشه افقی به اندازه پنج در پنج متر مربع در شیب محوطه حفاری شد.

وی افزود: فصل سوم حفاری در "تپه طالب خان 2" زابل تا 15 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

"تپه طالب خان 2" در 70 کیلومتری جاده ارتباطی زابل به زاهدان قرار دارد که در فهرست آثار ملی نیز به ثبت رسیده است.