ثبت وقایع چهار گانه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین فروزان مهر همزمان با هفته ثبت احوال با اشاره به تحولات جمعیتی و تغییر هرم سنی جامعه از جوانی به سالمندی و شکل گیری پایگاه نظام جامع مکانیزه ثبت احوال در کشور، توجه جدی به پالایش و به‌هنگام سازی داده ها با هدف ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد را ضروری توصیف کرد.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: نقش کلیدی آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز تمامی تصمیم گیری ها، سیاست گزاری ها و برنامه ریزی ها بر کسی پوشیده نیست.

فروزان مهر افزود: این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی آنها، نه تنها یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود، بلکه متقابلا نیز سیاست‌گذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون داشتن آمار صحیح، دقیق و به‌هنگام ممکن نیست.

رئیس شورای برنامه ریزی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت استفاده از اطلاعات آماری در برنامه ‌ریزی‌ها، اعم از تعیین اهداف و خط مشی ها و سیاست گذاری‌ها، گفت: این اهمیت در اندازه ای ست که اکنون کارشناسان، بسیاری اطلاعات آماری را زیربنای برنامه ریزی به شمار می آورند و ایجاد یک نظام کارآمد و موثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه ریزی ها می دانند.

فروزان مهر با بیان این که ثبت احوال جایگاه حاکمیتی و زیرساختی دارد، ساماندهی نظام برنامه ریزی و اجرای مطلوب سیاست های دولت در عرصه های مهم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را منوط به استفاده صحیح از آمار دقیق، صحیح و به‌روز ثبت احوال دانست.

وی گفت: با استقرار نظام جامع شناسایی ایرانیان و تکیه بر پایگاه اطلاعات جمعیتی ایران بتوانیم اهداف، وظایف و ماموریت های ثبت احوال را در استان محقق کنیم.

استاندار خراسان رضوی برنامه های ثبت احوال را در راستای گسترش دولت الکترونیک دانست و گفت: با اجرایی شدن پروژه کارت ملی هوشمند و فراهم شدن زیر ساخت های استفاده از آن در سایر دستگاه های اجرایی، دولت الکترونیک محقق و زمینه خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم فراهم خواهد شد.

فروزان مهر گفت: بنا به فرموده مقام عظمای ولایت مبنی بر برون سپاری خدمات، کاهش تصدی گری های دولت و دخالت دادن مردم در اداره امور کشور، از اداره کل ثبت احوال استان انتظار می رود به منظور افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و سهولت و سرعت در انجام کار، برون سپاری فعالیت هایی که جنبه تصدی گری دارد را در دستور کار قرار دهد.

وی ایجاد و استقرار دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سطح مشهد و دیگر شهرستان های استان را از جمله مواردی دانست که باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی با اشاره به برگزاری همزمان دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در سال آینده و حجم بالای کار، بر همکاری جدی ثبت احوال و برنامه ریزی لازم برای فعالیت هرچه بهتر هیئت های اجرایی در سطح استان تاکید کرد.