راه اندازی بزرگترین پیست اسکی آموزشی کشور در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش به ‌عنوان مفرح‌ ترین بخش تفریحات سالم بین جوامع مختلف به‌ویژه قشر جوان جامعه شناخته می‌شود و ورزش اسکی از آن دست رشته‌هایی است که علاقه‌مندان خاص خود را دارد و در شهری چون همدان که دارای کوه‌های طبیعی در فاصله‌ای نزدیک با مرکز شهر است، علاقه‌مندان زیادی را به خود جلب می‌کند.

از سوی دیگر همدان برف‌گیر است و این امر به‌طور حتم در پیشرفت رشته‌های ورزشی کوهی و به‌ویژه اسکی تاثیر بسزایی دارد.

اسکی یکی از محبوب ترین ورزش ها در مناطقی است که دارای آب و هوای سـرد و یکی از مزایای شایان ذکر اسکی بهبود و ارتقا سیستم قلبی-عروقی بدن است.

همچنین انجام این ورزش میزان هشیاری فرد را نیز افزایش می بخشد و ورزشکار قادر می شود تا عکس العمل سریعی را نسبت به هر محرک خارجی از خود نشان دهد.

از این گذشته فرد قادر می شود تا به راحتی و بدون احساس هیچگونه استرسی به فعالیت های روزانه خود بپردازد.

ورزش های هوازی نظیر اسکی، گردش خون را تنظیم کرده و سبب می شود که تمامی بافت های بدن در بهترین حالت خود قرار بگیرند و این امر سبب می شود که فرد به ندرت دچار بیماری هایی نظیر فشار خون و یا سکته قلبی شود.

شاید تعرق در آب و هوای سرد قدری عجیب به نظر برسد اما کسی که اسکی می کند، به شدت عرق می کند و این امر با مشاهده معروف ترین اسکی بازهای دنیا کاملاً قابل درک است.

افرادی که بدن آنها از سلامتی بالایی برخوردار باشد، قادرند تا علائم کهولت سن نظیر کم شدن قدرت جسمانی، کاهش توده ماهیچه ای، انعطاف پذیری و متابولیسم کند را به تعویق بیندازد.

اسکی به راحتی می تواند اعتماد به نفس و قدرت را در فرد افزایش دهد و این افراد به راحتی می توانند با دیگران ارتباط برقرار کرده و قاطعانه با چالش های زندگی برخورد کنند.

با توجه به علل گفته شده و به دلیل گسترش این ورزش در استان همدان، اداره کل ورزش و جوانان استان همدان به تجهیز و ساخت پیست اسکی همدان را در برنامه قرار داد.

این پیست با کمتر از 10 کیلومتر فاصله از مرکز شهر همدان، ضمن چشم انداز بکر طبیعت کوهستان، بهترین محیط برای پرداختن به اسکی و دیگر ورزش های زمستانی است.

همچنین همدان به لحاظ داشتن آب و هوای کوهستانی و داشتن ظرفیت های منحصر به فردی نظیر پیست اسکی تاریک دره دارای شرایط لازم بهترین منطقه برای تبدیل شدن به قطب اسکی کشور است.

این پیست با یک هزار و 600 متر طول قابلیت برگزاری مسابقات اسکی روی چمن و برف را در تمام فصول سال دارد و پیست چمن این مجموعه در سال 92 میزبان مسابقات جهانی خواهد بود.

پیست اسکی تاریک دره همدان باتوجه به ظرفیت ها، امکانات، تجهیزات لازم هم اینک از پیست های بین المللی کشور محسوب می شود.

در این پیست دستگاه تله سیژ به طول یک هزارو 600 متر و به دست متخصص ایرانی نصب شده است.

در کنار این پیست ساختمان دو طبقه شامل آشیانه برف کوب این مجموعه با زیربنای 300متر قرار گرفته و سرویس بهداشتی، دفتر هیئت، سالن اجتماعات، انبار، وسایل اسکی و موتورخانه و اتاق کنترل خط دستگاه ها تله سیژ در این مجموعه قرار دارد.

پیست اسکی تاریک دره همدان با سه هکتار وسعت و باتوجه به وجود این امکانات و تجهیزات پیشرفته و شیب مناسب و یکنواخت به عنوان یکی از پیست های منحصر به فرد کشور محسوب می شود و برای پذیرش میزبانی مسابقات بین المللی ساخت هتلی مجهز و چهار طبقه در این پیست آغاز شده که یک طبقه آن تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

در حال حاضر پیست اسکی تاریک دره سومین پیست مطرح کشور است و پس از پیست های شمشک و دیزین، پیست اسکی همدان به عنوان منحصر به فرد ترین پیست اسکی در تمام کشور مطرح است.

همچنین پیست اسکی تاریک دره همدان قابلیت و آمادگی لازم برای برگزاری جشنواره های مختلف ورزش های زمستانی را دارد.

پیست اسکی تاریک دره همدان در صورت بارش برف مداوم می تواند پذیرای گردشگران متعدد داخلی و خارجی باشد و نقش اساسی در تقویت و توسعه صنعت گردشگری زمستانی استان ایفا کند که خوشبختانه این هفته با بارش اولین برف زمستانی میزبان جمع کثیری از اسکی بازان و گردشگران بود.

پیست اسکی همدان تنها پیست اسکی کشور است که بالغ بر 150 ست وسایل اسکی را خریداری کرده و آنرا در اختیار علاقمندان به اسکی قرار داده ضمن آنکه افراد کمتر از 15 سال می توانند به صورت رایگان آموزش اسکی ببینند.