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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

اسماعیلی:

مردم ایران در حماسه 9 دی 88 بر عهدشان با ولایت فقیه تاکید کردند

مردم ایران در حماسه 9 دی 88 بر عهدشان با ولایت فقیه تاکید کردند

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: مردم ایران در حماسه نهم دی‌ماه سال 88 نشان دادند عهدی را که با ولایت فقیه بسته‌اند هیچگاه نخواهند شکست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان افزود: حضور مردم در صحنه نشان داد این نسل با نسل‌های گذشته تفاوت داشته و در هر زمان پیرو و گوش به فرمان ولایت فقیه هستند.
 
وی با اشاره به این‌که سرمایه اصلی نظام مردم هستند افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حامی و پشتوانه‌ای به غیر از مردم ندارند و همین امر باید زمینه ساز حمایت مسئولان از مردم باشد تا با برخورد موجه و در خور شأن آنان در ادارات به کارهای‌شان رسیدگی شود.
 
همچنین محسن علیمردانی دیگر نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان این‌که حضور مردو در روز ماندگار و تاریخ‌ساز نهم دی‌ماه 88، به دشمنان نشان داد که حرکت عظیم و انقلابی مردم، ادامه راه شهدا و امام راحل بوده و آنها از این مسیر دست برنخواهند داشت گفت: این روز قبولی مردم در آزمون بصیرت و تجدید بیعت با امام خمینی(ره) و شهدا و مقام معظم رهبری بود.

محسن علیمردانی با بیان این‌که دشمنان در این اندیشه بودند که مردم از انقلاب و رهبری خسته شده‌اند افزود: همین دیدگاه ضعیف موجب شد که زمین را برای بروز فتنه 88 مهیا ببینند و این در حالی است که مردم در روز نهم دی‌ماه با حضور یکپارچه خود نشان دادند که راه را گم نکرده و هرگز دست از انقلاب و رهبری برنخواهند داشت.

وی با بیان این‌که درایت و تیزبینی مقام معظم رهبری در مواجهه با فتنه از نقاط بارز این حرکت بود افزود: همین حرکت قاطع رهبر معظم انقلاب موجب شد اعتقاد و علاقه مردم به یقین تبدیل شود.


 
کد مطلب 1779732

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