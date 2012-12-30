مردم ایران در حماسه 9 دی 88 بر عهدشان با ولایت فقیه تاکید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیلی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری استان زنجان افزود: حضور مردم در صحنه نشان داد این نسل با نسل‌های گذشته تفاوت داشته و در هر زمان پیرو و گوش به فرمان ولایت فقیه هستند.

وی با اشاره به این‌که سرمایه اصلی نظام مردم هستند افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حامی و پشتوانه‌ای به غیر از مردم ندارند و همین امر باید زمینه ساز حمایت مسئولان از مردم باشد تا با برخورد موجه و در خور شأن آنان در ادارات به کارهای‌شان رسیدگی شود.

همچنین محسن علیمردانی دیگر نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان این‌که حضور مردو در روز ماندگار و تاریخ‌ساز نهم دی‌ماه 88، به دشمنان نشان داد که حرکت عظیم و انقلابی مردم، ادامه راه شهدا و امام راحل بوده و آنها از این مسیر دست برنخواهند داشت گفت: این روز قبولی مردم در آزمون بصیرت و تجدید بیعت با امام خمینی(ره) و شهدا و مقام معظم رهبری بود.

محسن علیمردانی با بیان این‌که دشمنان در این اندیشه بودند که مردم از انقلاب و رهبری خسته شده‌اند افزود: همین دیدگاه ضعیف موجب شد که زمین را برای بروز فتنه 88 مهیا ببینند و این در حالی است که مردم در روز نهم دی‌ماه با حضور یکپارچه خود نشان دادند که راه را گم نکرده و هرگز دست از انقلاب و رهبری برنخواهند داشت.

وی با بیان این‌که درایت و تیزبینی مقام معظم رهبری در مواجهه با فتنه از نقاط بارز این حرکت بود افزود: همین حرکت قاطع رهبر معظم انقلاب موجب شد اعتقاد و علاقه مردم به یقین تبدیل شود.