عدم تخصیص اعتبار لازم به پروژه انتقال آب به قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باقر پناهی قبل از ظهر یکشنبه در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم با رئیس مجلس شورای اسلامی که در منزل پدری رئیس مجلس در قم برگزار شد از عدم اختصاص اعتبار لازم به پروژه انتقال آب از سرشاخه های دز به قم انتقاد کرد و گفت: پروژه آبرسانی قم که یکی از ضروری ترین نیازهای مردم قم است بدلیل عدم تأمین منابع مالی این پروژه در آستانه توقف قرار گرفته است.



وی ادامه داد: تا این لحظه فقط یک میلیارد تومان از 68 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده در بودجه سال جاری در اختیار پروژه انتقال آب قرار گرفته در حالیکه پیمان کاران قریب به 45 میلیارد تومان صورت وضعیت قطعی در دست دارند.



رئیس شورای اسلامی استان قم در ادامه به اعتباراتی که جهت منوریل اختصاص داده شده اشاره و گفت: دولت برای ساخت منوریل که پروژه ای بی مصرف و فاقد توجیه فنی اقتصادی است چهل میلیون دلار اعتبار اختصاص داده است که در این بین مردم باید قضاوت کنند که پروژه آبرسانی برای قم مهمتر است یا ساخت منوریل.