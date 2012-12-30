علیرضا تکلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده توسط بازرسان وزارتی و اداره کل آموزش و پرورش استان همدان، شهرستان نهاوند برای سومین سال متوالی رتبه برتر پروژه مهر را در استان همدان به دست آورد.

وی گفت: این طرح زمینه مناسب را برای برنامه ریزی و نیاز سنجی به موقع انجام می دهد و شروعی هدفمند و توام با آرامش را برای دانش آموزان، خانواده ها و معلمان تا قبل از شروع سال تحصیلی فراهم می کند.

وی همچنین گفت: دانش آموزان نهاوندی در مسابقات مختلف ورزشی آموزشگاهای استان همدان در رشته های گوناگون رتبه نخست استان همدان را کسب کرده اند.

علیرضا تکلو گفت: هوشمندسازی مدارس حرکت به سمت علمی اداره شدن مدارس و تحصیلات پیشرفته توسط دانش آموزان است تا جایی که تاکنون 35 درصد مدارس نهاوند هوشمندسازی شده و در آن دانش آموزان میتوانند مراحل مختلف تدریس توسط مربی و استاد خود را با نرم افزار مرور کنند.

وی از ایجاد چهار مرکز استعدادهای درخشان در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: دو مرکز آن مربوط به دوره دبیرستان و دو مرکز مربوط به دوره راهنمایی است.

وی افزود: ایجاد این دو مرکز خدمت بزرگی به اولیاء و دانش آموزان شهرستان نهاوند است زیرا تا پیش از این دانش آموزانی که در مراکز استعدادهای درخشان پذیرش می شدند، به مرکز استان می رفتند.