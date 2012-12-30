حمایت از مشاغل خانگی هزینه تولید در کشور را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فراهانی ظهر یکشنبه در سفر به سیستان و بلوچستان به منظور بازدید از توانمندی ها، امکانات و ظرفیت های کارآفرینی در حوزه بانوان، در بازدید از مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران شماره سه زاهدان در جمع مهارت آموزان اظهار داشت: ارتقای ظرفیت ها و قابلیت های نیروی کار بانوان با هدف تحول تعالی جویانه از مهمترین اهداف دنبال شده در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

وی گفت: از آنجاییکه یکی از تجارب موفق دنیا در کاهش هزینه های تولید حمایت از کسب و کارهای خانگی است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی را از مهمترین برنامه های خود قرار داده و توجه به حفظ الگوی اصیل خانواده ایرانی از مهمترین کارکردهای این طرح است.

وی افزود: بی تردید با توجه به ایجاد خوشه ای تولیدی در این طرح و هدایت نیروی عظیم خانواده به سوی تولید و تنظیم روابط مربوط به حوزه های کار و خانه می توان امیدوار بود که این طرح به انسجام بیشتر خانواده ها منجر شود.

وی با تاکید بر نقش کلیدی و اثر گذار بانوان در امر فرهنگ سازی پرورش سرمایه های انسانی و تولید سرمایه های فرهنگی بیان داشت: ارتقای فرهنگ کار و تلاش و تغییر رفتار و بهبود ساختار وضعیت اشتغال بانوان از جمله اهداف دنبال شده در حوزه اشتغال بانوان است.

مدیرکل آموزش فنی‌ و‌ حرفه‌ ای سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید گفت: توجه به مشاغل خانگی به دلیل هزینه های کم و همچنین شرایط مطلوب در تولید با مشارکت اعضای خانواده یکی از عرصه‌ های پر مخاطب اشتغال است.

محمد جهانتیغی با بیان اینکه نسبت به توانمند سازی و احیای برخی از رشته ها مانند سوزن دوزی و قالیبافی در استان اقدام شده است، افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای پس از انتقال آموزش و مهارت های لازم به متقاضیان با در اختیار گذاشتن تسهیلات کسب و کار، مهارت آموختگان را به منظور حضور موفق در بازار کار هدایت و حمایت می کند.

وی اظهار داشت: به همین منظور این اداره کل با برگزاری دوره های کارآفرینی و کسب و کار در سیستان و بلوچستان نسبت به بالا بردن قدرت ریسک پذیری و میزان توانمندی کارآموزان، آشنایی با محیط کسب و کار و جلوگیری از ضرر و زیان در بازار کار اقدام کرده است.

وی گفت: برگزاری این دوره ها تکمیل کننده آموزش های ارائه شده در کارگاه های فنی و حرفه ای است و به نوعی این سازمان پشتیبان متقاضیان حتی در مرحله پس از آموزش می باشد.

جهانتیغی بسترسازی لازم به منظور توسعه مشاغل خانگی پایدار را بسیار ضروری و کارآمد عنوان کرد و افزود: ارائه آموزش های لازم قبل از پرداخت تسهیلات به افرادی که خارج از صنوف اصلی کار خدمات رسانی را دنبال می کنند ثبات و پایداری در مشاغل خانگی را تضمین خواهد کرد.