تیم خبرنگاران بحران مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مازندران از استانهای حادثه خیز کشور بوده و در مسیر کمربند زلزله قرار دارد. لذا حوادث طبیعی و مصنوعی بسیاری در این استان صورت می گیرد.

ضرورت برخورداری از تیم خبرنگاران بحران در استان حادثه خیز مازندران امری مهم و اثرگذار بوده و می تواند زمینه ساز ایجاد فضای آرامش نسبی از طریق اطلاع رسانی بهنگام اصحاب رسانه استان در مواقع بحران حوادث صورت دهد.

مهدی ولی پور، مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران، ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه تیم خبرنگاران بحران مازندران در سلن اجتماعات جمعیت هلال احمر استان با اشاره به نقش اثرگذار رسانه ها در آگاهی بخشی جامعه در شرایط بحرانی، اظهار داشت: تیم خبرنگاران بحران مازندران در موقع بروز حوادث طبیعی می تواند کمک کار شایسته ای برای امداد و نجات مازندران باشد.

وی با بیان اینکه چرخه مدیریت بحران شامل پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازسازی است، افزود: مازندران از استانهای پیشرو در راه اندازی تیم خبرنگاران بحران است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حادثه خیز بودن مازندران، تصریح کرد: تعداد پایگاههای امداد و نجات در استان کافی نبوده چرا که به ازای هر 30 کیلومتر باید یک پایگاه امدادی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون مازندران دارای 11 پایگاه امداد و نجات است، اظهار داشت: این استان نیازمند 15 پایگاه امدادی دیگر است.

ولی پور با اعلام اینکه میزان موجودی فضای انبار ذخیره سازی مازندران بالغ بر چهار هزار و 200 متر مربع است، افزود: باید حدود 11 هزار متر فضای انبار ذخیره سازی داشته باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با تاکید بر فعال سازی خیران در طرح های امداد و نجات هلال احمر استان، اظهار داشت: رسانه ها در مواقع بحران نقشی اثرگذار در مدیریت بحران دارند.

به گزارش مهر، تیم خبرنگاران بحران مازندران متشکل از تعدادی خبرنگاران فعال خبرگزاریها، مطبوعات محلی و پایگاههای خبری استان است.