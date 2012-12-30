تشکیل پرونده پزشکی که واکسن فاسد تزریق می کرد

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات دو پرونده تعزیراتی در کشور خبر داد و گفت: در اولین پرونده با اعلام گزارش ماموران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، فعالیت غیرمجاز یک موسسه خدمات دندانپزشکی مطرح و متخلف دستگیر شد و پس از بررسی های لازم در شعبه تعزیرات حکومتی، تخلف انتسابی محرز تشخیص و حکم بر تعطیلی این موسسه و ضبط تمامی ملزومات مربوط به دندانپزشکی صادر شد.

وی افزود: در پرونده دیگری در همدان طی بازرسی از واحدهای درمانی در سطح شهر، پنج واحد درمانی فاقد پروانه، پلمپ و به سایر مراکز نیز تذکرات لازم داده شد. از پنج واحد درمانی یادشده، چهار واحد با اخذ تعهد، توسط دانشگاه علوم پزشکی فک پلمپ شده و برای یک واحد دیگر به علت ارتکاب تخلفات مختلف نظیر ارائه واکسنهای فاقد تاریخ اعتبار و فک غیرقانونی پلمپ، در شعبه تعزیرات حکومتی استان پرونده ای تشکیل شد.