  1. جامعه
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

تشکیل پرونده پزشکی که واکسن فاسد تزریق می کرد

تشکیل پرونده پزشکی که واکسن فاسد تزریق می کرد

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور از تشکیل پرونده پزشکی که واکسنهای تاریخ گذشته تزریق می کرد،خبرداد.

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر از جزئیات دو پرونده تعزیراتی در کشور خبر داد و گفت: در اولین پرونده با اعلام گزارش ماموران معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، فعالیت غیرمجاز یک موسسه خدمات دندانپزشکی مطرح و متخلف دستگیر شد و پس از بررسی های لازم در شعبه تعزیرات حکومتی، تخلف انتسابی محرز تشخیص و حکم بر تعطیلی این موسسه و ضبط تمامی ملزومات مربوط به دندانپزشکی صادر شد.

وی افزود: در پرونده دیگری در همدان طی بازرسی از واحدهای درمانی در سطح شهر، پنج واحد درمانی فاقد پروانه، پلمپ و به سایر مراکز نیز تذکرات لازم داده شد. از پنج واحد درمانی یادشده، چهار واحد با اخذ تعهد، توسط دانشگاه علوم پزشکی فک پلمپ شده و برای یک واحد دیگر به علت ارتکاب تخلفات مختلف نظیر ارائه واکسنهای فاقد تاریخ اعتبار و فک غیرقانونی پلمپ، در شعبه تعزیرات حکومتی استان پرونده ای تشکیل شد. 

کد مطلب 1779743

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