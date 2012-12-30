به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش زارعی با اشاره به این که نمایش مسافران کوفه نمایشی مذهبی تئاتری است، گفت: این نمایش ساختار دراماتیک و تئاتری دارد و علاوه بر این که برای مردم عام طراحی شده، استادان، هنرمندان و صاحب نظران عرصه تئاتر را هم می تواند جذب کند.

وی با تاکید بر این که نمایش" مسافران کوفه" اندیشه و تفکر مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد، اظهار کرد: نوع نگاه و زاویه دید ما به قصه محمد و ابراهیم (طفلان مسلم) است و این که آنها در دام کوفیان گرفتار می شوند و همان رفتاری که این مردم با مسلم انجام داده اند با فرزندانش هم می‌کنند.

زارعی افزود: این نمایش قصد دارد تا رفتارها و واکنش های مردم کوفه به آدم‌هایی مانند مسلم و فرزندانش را بررسی کند.

نویسنده این نمایش سیدحسین فدایی حسین، طراح صحنه و لباس این اثر مهدی نیکروش، مدیر تولید محمدرضا خوئی، مدیر فنی ابولفضل حاج مهدی هستند.

کاظم نظری، علی فرهناک، محمدرضا آزاد، وفا ترفه، حسن اردستانی، امیر بیطرفان، فائزه سادات حسینی، فاطمه سفرپور، فرهان فرهناک، امیرعلی زارعی، سنا زارعی و کوروش زارعی.

علاقه‌مندان برای تماشای نمایش "مسافران کوفه" از 10 تا 23 دی ، ساعت 18 و 30 دقیقه می توانند به تالار اندیشه حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به پل حافظ مراجعه کنند.

