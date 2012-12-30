سال 91؛ سال قطع وابستگی به تولیدات خارجی و برون مرزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک دلفانی گفت: صرفه جویی از موارد مهمی است که باید در دستگاه های اداری استان مورد عنایت واقع شود .

وی همچنین با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تاکید کرد: هیچ اداره و ارگان دولتی حق ندارد در صورتی که کالاهای تولید داخلی در دسترس قرار دارند، از تولیدات خارجی استفاده کند.

دلفانی در ادامه از مدیران دستگاه های اداری و اجرایی استان خواست برای پروژه های ناتمام و دارای ردیف ارگان های متبوع شان که نیاز به تزریق اعتبارات بیشتر دارند، با توجه به اینکه امکان افزایش اعتبار این پروژه ها در بودجه سال آینده وجود دارد لذا در کوتاه ترین زمان برای این کار، اقدام و پیشنهاداتشان را ارائه کنند.

وی افزود: این کار به دلیل این است که اولویت دولت بر اتمام پروژه های ناتمام است و چه بسا در سال آینده اجرای پروژه های جدید در دستور کار دولت نباشد.

معاون برنامه ریزی استانداری کرمانشاه همچنین از واریز شدن افزون بر 50 درصد از نقدینگی مربوط به پروژه های مصوب سفر رهبری به خزانه خبر داد و افزود: دستگاه های اجرایی هم باید پیگیر سهیمه خود در این راستا باشند.

دلفانی، وضعیت اجرایی پروژه های مهر ماندگار و نقدینگی و تخصیص آنها را مناسب ارزیابی کرد و گفت: انتظار این است که با تلاش و جدیت همه دست اندرکاران، این پروژه ها در چشم انداز زمانی تعریف شده به بهره برداری برسند.