آموزش دارات به بیش از 10 هزار نفر در فارس/ استقبال مناسب کارمندان

مهرداد ایوب زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورزش دارت به دلیل ویژگی خاصی که دارد همواره علاقه مندان بسیاری را به خود جذب می کند به گونه ای که هم اکنون بیش از 200 نفر در سطح استان فارس این رشته ورزشی را به صورت حرفه ای انجام می دهند.

وی اضافه کرد: هم اکنون ورزش دارت در 9 شهرستان فارس شامل شیراز، سپیدان، جهرم، کازرون، فیروزآباد، ارسنجان،لار، لامرد، مهر به صورت جدید توسط علاقمندان و ورزشکاران انجام می شود.

استقبال مناسب کارمندان

مسئول انجمن دارت استان فارس همچنین بیان کرد: استقبال کارمندان ادارت از رشته دارت بسیار مطلوب است به گونه ای که در بیشتر مراسم ها و جشن های ارگان های دولتی بخشی از برنامه ها مربوط به انجام ورزش دارت است.

برگزاری مسابقات رنکینگ استانی دارت

ایوب زاده در ادامه از برگزاری مسابقات کشوری دارت در استان فارس یاد کردو افزود: سومین دوره مسابقات قهرمانی دارت بانوان آقایان کشور و انتخابی تیم ملی درشیراز برگزارشد که در بخش بانوان مونس برکتی ، طاهره عیدی ورزشکاران فارس عنواندوم و سوم رابدست آوردند.

وی تصریح کرد:چهار شنبه هفته جاری نیز مرحله دوم مسابقات رنکینگ استانی دارت با حضور ورزشکاران سراسر استان در شیراز برگزار می شود.