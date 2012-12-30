150 پایگاه به زائران پیاده به مشهد الرضا خدمات درمانی ارائه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، 50 پزشک عضو بسیج جامعه پزشکی به زائران پیاده امداد می رسانند و بر اساس برنامه ریزی انجام شده ظرفیت خدمات رسانی اورژانس 115 در این ایام دو برابر افزایش می یابد.

بیماران ارجاع شده به مراکز درمانی دانشگاه به طور رایگان پذیرش می شوند و نیازهای دارویی این زائران نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی تامین می شود.

این خبر حاکی است، در این طرح خدمات بهداشتی درمانی در 80 پایگاه بین راهی در مسیرهای منتهی به مشهد مقدس از جمله فریمان، قوچان، نیشابور، تربت حیدریه، سرخس و کلات ارائه می شود.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده گروههای بهداشتی و درمانی به صورت 24 ساعته در محل های اسکان درون شهری مستقر و به زائران خدمات ارئه می دهند.

امسال 70 محل از جمله حسینه ها، تکایا، سالنهای ورزشی و مدارس برای اسکان 45 هزار نفر از زائران پیاده در نظر گرفته شده است.

این خبرحاکی است، آمبولانس های هلال احمر نیز به صورت ترددی در مسیر حرکت زائران پیاده خدمات ارائه می دهند.

گفتنی است، این طرح از نوزدهم تا بیست و سوم دی ماه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری، بسیج جامعه پزشکی و هلال احمر اجرا می شود.