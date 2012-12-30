تغییر مالکیت 287 میلیون برگه سهم و حق تقدم در بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان معاملات امروز یکشنبه بورس تهران، معامله گران بیش از 287 میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار تغییر مالکیت دادند که ارزش این حجم از معاملات بالغ بر یکهزار و 165 میلیارد ریال بود. این معاملات در 27 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

از 287 میلیون برگه سهمی که در بازار امروز معامله شد بیشترین حجم معاملات متعلق به نمادهای بانک ملت با معامله 44 میلیون سهم، سرمایه گذاری سپه با معامله 39 میلیون سهم، فولاد مبارکه با معامله 21 میلیون سهم و هلدینگ نفت و گاز پارسیان با معامله 17 میلیون سهم بود.

در نتیجه داد و ستدهای روز معاملاتی که گذشت، نمادهای ملی مس، فولاد مبارکه، سرمایه گذاری غدیر، هلدینگ پارسیان، گل گهر، چادرملو و پتروشیمی پردیس با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص، باعث عقب نشینی 506 واحدی شاخص کل شدند.