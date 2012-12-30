سهراب فر قوی ترین مرد باشگاه های کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر،،رقابت های قویترین مردان ایران انتخابی مردان آهنین با حضور ورزشکاران مختلف از سراسر ایران در استان خراسان جنوبی به میزبانی قائن به مدت دو روز برگزار شد.

در این دوره از مسابقات هشت ورزشکار به مرحله نهایی راه یافتند که در پنج آیتم کنده 130 کیلوگرمی، چمدان 160 کیلویی، حمل چهار گونی 120 کیلویی، حمل گاری 360 کیلویی و گوی های 100، 120، 140، 160 و 180 کیلویی با هم به رقابت پرداختند.

که در پایان، در بخش انفرادی محسن سهراب فر، از استان البرز با 39 امتیاز، قهرمان شد.

مهرداد باجلان از مازندران با 38 امتیاز نایب قهرمان شد و محسن مسن آبادی از مرکزی با 38 امتیاز و اختلاف رنکینگ در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش تیمی نیز استان البرز با مجموع 98 امتیاز اول شد، استان تهران با 88 امتیاز به مقام دوم رسید و استان اصفهان با 74 امتیاز مقام سوم را کسب کرد.

نفرات برتر این مسابقات و مسابقات جایزه بزرگ دهه فجر که در آینده برگزار خواهد شد، برای شرکت در مسابقات مردان آهنین که اسفند ماه امسال در کیش برگزار می شود، شرکت می کنند.