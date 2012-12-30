  1. بین الملل
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۹

اردوغان:

وقایع سوریه ما را نگران کرده است

وقایع سوریه ما را نگران کرده است

نخست وزیر ترکیه در دیدار با مردم جنوب این کشور از رخدادهای جاری سوریه ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صباح، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه با بیان این که کرد، ترک و عرب همگی شهروندان ترکیه هستند بر لزوم حفظ یکپارچگی این کشور تاکید کرد.

وی که در جمع مردم شانلی اورفا واقع در جنوب ترکیه و نزدیک مرز سوریه سخن می گفت افزود: وقایعی که در سوریه اتفاق می افتد ما را نگران کرده است. اردوغان در ادامه مدعی شد حکومت سوریه رفتنی است.
 
این اظهارات در ادامه ادعاهای مقامات غربی و در راستای تلاش آنها برای تضعیف نظام سوریه از سوی نخست وزیر ترکیه ابراز می شود.
 
وی با اشاره به نارضایتی های موجود بین گروههای غیرترک زبان در این کشور اظهار داشت: ما بدنبال ایجاد شکاف در کشور نبوده و بلکه خواهان حفظ وحدت هستیم.
 
اردوغان با نیم نگاهی به انتخابات پیش روی ترکیه یادآور شد: هدف حزب عدالت و توسعه خدمت رسانی است و هر کجای کشور که نیاز باشد ما خدمت رسانی می کنیم.
کد مطلب 1779763

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